Trasciende que interno hallado muerto en Penal de Aguaruto era familiar de dos desaparecidos en Culiacán

CULIACÁN._ Abel Alexander, de 27 años, el interno que fue hallado muerto este viernes en el penal de Aguaruto, presuntamente era hijo de Lucas Abel, de 43 años; y hermano de Sergio Yahir, de 16 años, desaparecidos desde el miércoles 30 de septiembre en una de las privadas del Fraccionamiento Punta Azul, trascendió de manera extraoficial.

El joven se encontraba recluido en el módulo “El Golfo” del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Alrededor de las 16:30 horas de este viernes 2 de octubre, personal de custodia del penal recibió el reporte de que un interno se encontraba aparentemente inconsciente dentro de tal módulo.

Los custodios se trasladaron al sitio y confirmaron que Abel Alexander ya no contaba con signos vitales.