Vinculan a proceso a dos hombres por homicidio en Elota

Víctor y Eduardo “N”, ambos de 38 años de edad, fueron vinculados a proceso por las autoridades judiciales de Sinaloa al ser hallados como sospechosos de un caso de homicidio doloso, cometido en Elota.

Los dos hombres fueron detenidos el pasado 26 de agosto por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, tras las investigaciones desarrolladas.

El caso por el cual son imputados ocurrió tres días antes de su captura, el 23 de agosto, fecha en que presuntamente trasladaron a la víctima desde su domicilio, mediante engaños, hacia un camino de terracería.

En ese sitio, Víctor y Eduardo habrían agredido al ahora occiso con un objeto punzocortante, provocándole heridas que le costaron la vida.

Un Juez de Control determinó procesarlos penalmente por homicidio calificado cometido con premeditación, ventaja y ensañamiento.

Además, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.