Vinculan a proceso a hombre por presunta desaparición y feminicidio en El Fuerte

Un Juez de Control vinculó a proceso a Miguel “N”, señalado como presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de una mujer, así como de su feminicidio, en hechos ocurridos en El Fuerte.

Tras una audiencia desarrollada este viernes, la autoridad judicial determinó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva mientras siga el juicio.

De acuerdo con la información recabada en la imputación, la Fiscalía General del Estado le acusó de privar de la libertad a una mujer en la sindicatura de San Blas, entre el 5 y 7 de julio de 2025, y de luego llevarla a un camino de terracería donde fue asesinada.

Para continuar con la investigación del caso, el Juez de Control concedió cuatro meses a la FGE, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.