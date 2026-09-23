Vinculan a proceso a joven por presunto secuestro en Aguaruto, Culiacán

Víctor “N”, de 21 años, fue vinculado a proceso por un Juez de Control como presunto responsable de un secuestro agravado cometido el pasado 11 de mayo en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Ese día, el ahora imputado, junto con otros sujetos, habría raptado a un vecino de dicha localidad identificado como José “N”, de 25 años.

Tras el reporte del secuestro, se desató una persecución y posterior enfrentamiento en el sector Santa Rocío entre los responsables y elementos de la Policía Estatal Preventiva, que dejó a un civil abatido y a Víctor detenido; otros tres escaparon.

Después del intercambio de disparos, los oficiales encontraron a la víctima de secuestro asesinado dentro de un vehículo abandonado.

Una vez desahogadas las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado en la audiencia, el Juez determinó vincular a proceso a Víctor “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.