El ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, amenazó, este jueves al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, con que esta será la última elección que organice dicho organismo.

El pasado 12 de abril, Salgado Macedonio amenazó a los integrantes del Consejo General del INE, de que si no le regresan la candidatura a gobernador de Guerrero por el partido Morena, revelaría el domicilio particular del presidente Lorenzo Córdova Vianello y de otros seis consejeros que votaron por quitarle el registro.

“Miren, lo decimos de una vez: si no se reivindican [los consejeros], los vamos a hallar a los siete. Los vamos a buscar. Y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber dónde está su casita de lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? ¡cabroncito!”, expresó el senador con licencia.

“[Lorenzo Córdova] no sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre. Niños sin esperanza, que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto [...] Y que no le rasquen los huevos al Toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría”, añadió el ex alcalde de Acapulco, en un mitin realizado en la explanada de la sede del INE, en la Ciudad de México.

A AUTORIDADES ELECTORALES TAMPOCO LES VA A GUSTAR LOS CANDIDATOS SUSTITUTOS: AMLO

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a las autoridades electorales “no les van a gustar tampoco” los candidatos sustitutos a la gubernatura de Morena en Guerrero y Michoacán, porque tienen “fobia” y “están al servicio del partido conservador”.

“Entonces ahora me preguntas quiénes serán los candidatos sustitutos en Michoacán y en Guerrero, pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia hay fobia, Éstos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación”, indicó el mandatario nacional.

“Hay que evadir el acoso, y hay que seguir luchando, y la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas, es más ni a los verdaderos opositores [...] De quiénes son los candidatos, yo ahí no me meto, corresponde al partido, a Morena. Yo lo que defiendo es la democracia”, aclaró el político tabasqueño.

“Yo soy partidario en efecto de que sea la gente de la que decida, que no suceda lo de ayer, antier, que estos consejeros del INE y, magistrados del Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], considero que, violando la Constitución, dejaron sin derecho a participar a dos candidatos, al candidato de Michoacán y el candidato de Guerrero de Morena”, abundó el presidente.

“Creo que es violatorio de la Constitución, pero no es eso solamente, nada más porque me hiciste voy a volver a tratarlo, creo que fue un golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia sino impedir que haya democracia”, insistió López Obrador.

“Entonces ayer lo que planteé es que no se debe caer en la provocación, hay que evadir el acoso y hay que seguir luchando, no rendirse, estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

El miércoles, la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena acordó por unanimidad, que la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero será sustituida por una mujer, misma que será seleccionada mediante una encuesta y que el resultado de dará a conocer en los siguientes días.

“La candidatura será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres. Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral”, indicó Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en su cuenta de la red social Twitter.

GOBERNADORES DE MORENA RECLAMAN AL TEPJF Y AL INE QUITAR CANDIDATURAS EN GUERRERO Y MICHOACÁN

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reclamaron, este jueves 29 de abril, al TEPJF, retirar las candidaturas a Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, en Michoacán y Guerrero, respectivamente.

Los siete mandatarios estatales aseguraron -en un posicionamiento publicado en la cuenta de la red social Twitter de Claudia Sheinbaum Pardo- que la sanción es “excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”.