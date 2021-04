“¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida?, si son malos ciudadanos ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para una auténtica democracia y ¿vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, agregó.

“Hay que serenarse en todo, ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros [Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón], pero no, me equivoqué, concluye su periodo hasta el 2023 y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos, y resultado que son 19 mil pesos, y al candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil pesos. Todo esto lo tiene que ver el Tribunal, porque [el INE] no es todavía la última instancia”, destacó.

En caso de que el TEPJF no devuelva las candidaturas de Salgado Macedonio y Morón Orozco, el mandatario nacional pidió que no existan los insultos, ni la violencia, y que las discusiones se lleven a cabo de manera pacífica y con confianza en el pueblo.

“Porque si no, se pueden cometer ahora injusticias y atropellos”, insistió.

“Yo incluso leí la resolución del Tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar, ese es el espíritu de esa resolución, entonces lo que hizo el Consejo [del INE] ayer es no tomar en cuenta esa recomendación [...] Considero que es excesivo el aplicar una sanción así, es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática, pero hay que esperar a lo que resuelva el Tribunal”, indicó.

“Sería muy sencillo ahora que hay sistemas de estos de teléfono, call center, que hoy o mañana el Tribunal hiciera una encuesta y le preguntara a todos, a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar o no? ¿Se le acepta el registro o no?” Estoy seguro de que la gente participará, aun los que no van a votar por ellos”, propuso el político tabasqueño.

“No pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza, no, y siempre el mejor método cuando hay un conflicto es el método democrático, y dice que para no equivocarnos lo mejor es preguntar, y en este caso ¿a quién se le va a preguntar? Al pueblo [...] No hay que tenerle miedo al pueblo, despreciarlo, hay que esperar para ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal”, abundó.

FÉLIX SALGADO ANUNCIA QUE IMPUGNARÁ ANTE EL TEPJF

El martes, desde el plantón que mantenía en las inmediaciones del INE, en la Ciudad de México, Salgado Macedonio calificó el debate que se dio durante la sesión del Consejo General del Instituto, como “hermoso” y que “va a pasar a la historia” por supuestas incongruencias y el marcador “muy cerradito”.

El senador con licencia y ex alcalde de Acapulco, hizo un llamado a sus simpatizantes a permanecer tranquilos e indicó que impugnará la decisión a través de medios legales una vez que reciba la notificación oficial, vía correo electrónico.

“Si hubiera otra oportunidad la ganaríamos, porque poco a poco se van a convencer más consejeros que es una injusticia la que le quieren hacer a Guerrero, es un derecho constitucional que tienen los habitantes a elegir a su gobernante”, afirmó Salgado Macedonio.

“Nos dicen que tenemos 48 horas para elegir un sustituto y yo le digo al INE que también ellos tienen el tiempo contado porque el INE se tiene que ir y va a caer”, advirtió el tres veces candidato a Gobernador de Guerrero, quien retomó las amenazas contra el consejero presidente del INE, de quien lamentó se haya “enojado” y “espantado”, cuando él simplemente “quería conocer su casa”.

Además, Salgado Macedonio acusó a Córdova Vianello de agredir a Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Morena, y llamó a que el movimiento para regresar a la candidatura sea pacífico.

“Se quejan y ellos sí pueden decir las cosas pero yo no soy así como ellos. A mí me pueden decir todo lo que quieran pero saben que yo no soy ratero. Yo no estoy amparado. Ando con la frente en alto y saben dónde vivo”, añadió el senador con licencia.

“Nos vamos tranquilos, serenos, relajados, no venimos en son de guerra, venimos en son de paz aunque el himno diga mexicanos al grito de guerra, todavía no, yo digo que no”, puntualizó Salgado Macedonio, mientras que, en su turno, Delgado Carrillo adelantó que impugnarían “el atraco que acabamos de ver esta noche”.

“Pudimos ver la sesión del INE, la argumentación que dan algunos de los consejeros en contra nuestra y otros a favor de la legalidad, me parece que vale recordar que estos señores que hablan de legalidad, que se hacen decir guardianes de la legalidad transitan con un amparo bajo el brazo para violar la Constitución y ganar más que el presidente de la República, para tener autoridad política hay que tener autoridad moral”, dijo Delgado Carrillo.

El líder nacional de Morena también criticó que se haya considerado que ocho videos realizados con un teléfono celular, propiedad de Salgado Macedonio, lo consideren actos de precampaña que no se reportaron, como establece la ley, además de que se valuaron en más de 19 mil pesos.

“El Instituto Nacional Electoral volvió a emitir una resolución ilegal, arbitraria, desproporcionada y violatoria a los derechos político-electorales de las y los michoacanos que defienden la llegada de la Cuarta Transformación a Michoacán, por lo que impugnaremos, ante el Tribunal Electoral, para que se eche abajo esta decisión desproporcionada”, manifestó, por su parte Morón Orozco.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corregirá la plana una vez más al órgano electoral y podremos iniciar campaña a la brevedad, para transitar así a la consolidación de la Cuarta Transformación que demanda la realidad actual de nuestro estado”, agregó el aspirante a gobernar Michoacán y alcalde con licencia de Morelia.

El martes, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno del Consejo General del INE acató, en general, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior determinó que la candidatura a gobernador de Salgado Macedonio en Guerrero, fuera revisada de nueva cuenta, para así imponer la sanción correspondiente por evitar entregar informes de gastos de precampaña, como lo establece el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

La Unidad Técnica de Fiscalización propuso al Consejo General del INE “sancionar a Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero”, por lo que una vez hecha efectiva la sanción impuesta, otorgó un plazo de 48 horas al partido Morena, para la sustitución de la candidatura a la gubernatura.

Por otra parte, conforme a la sentencia SUP-JDC-416-2021 y acumulados, el Consejo General del INE determinó que los otros precandidatos a la gubernatura de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo, también fueran sancionados con la cancelación de sus registros. Mientras que Luis Walton Aburto solo recibió una multa económica de 217 mil 200 pesos.