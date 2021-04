“Resulta incuestionable que el sujeto desplegó una conducta dolosa al no presentar el informe de precampaña, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio”, agregó el órgano interno del Instituto.

Los magistrados del TEPJF pidieron analizar la voluntad o disponibilidad de Salgado Macedonio a presentar su informe de gastos de precampaña, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización relató que no la hubo, ya que el 24 de febrero se le notificó de su omisión, y el senador con licencia respondió que no entregaría nada, porque no fue precandidato. Sin embargo, el ex alcalde de Acapulco presentó un documento hasta el 22 de marzo.

“Dicha situación impidió a la autoridad fiscalizadora llevar a cabo de forma correcta y en tiempo la fiscalización de lo reportado por el partido y su precandidato, situación que pone en evidencia la falta de ánimo de cumplimiento del actor como de su partido”, responde el INE a la Sala Superior del TEPJF.

Respecto a los bienes jurídicos en riesgo, el órgano interno del INE aseguró que la conducta del infractor lesionó gravemente la rendición de cuentas, la transparencia en los recursos y la equidad en la contienda. “No sólo no lo presentó, sino que inclusive intentó engañar a la autoridad fiscalizadora, negando la realización de actos de precampaña y presentando un informe en ceros”, aseguró

Aunado a ello, la Unida Técnica Fiscalizadora evidenció una página de internet de la dirigencia nacional de Morena, en la que se indica que Salgado Macedonio fue “el único ciudadano” que obtuvo el registro para participar en el proceso de selección interna del partido Morena, por lo que sí fue precandidato y conocía la obligación de entregar un informe, por lo que existe dolo directo.

En cuanto al monto económico o beneficio involucrado, la autoridad electoral señaló que de forma inicial se calculó que lo no reportado es de 19 mil 872 pesos, pero indicó que no se tiene certeza del flujo de los recursos por la omisión del político guerrerense.

“Por ende, la omisión en que incurrió el sujeto infractor afecta gravemente la rendición de cuentas que debe regir la contienda electoral, pues impidió que se verificaran circunstancias como que los recursos públicos o privados provinieran de fuentes autorizadas”, añadió el órgano interno del INE.

En su intervención, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, expuso que el tema de la cancelación del registro de la candidatura de Salgado Macedonio, no es político sino jurídico, además de que argumentó que el TEPJF dio la razón al órgano electoral en varios rubros.

Antes, Salgado Macedonio y Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, realizaron una cooperación voluntaria con los simpatizantes del político guerrerense, para pagar los 19 mil 872 pesos que presuntamente gastó en precampaña el senador con licencia.

“Estoy multado por 19 mil 872 pesos, se va a hacer la colecta del pueblo, se le va a regresar el dinero del pueblo a los del INE, para que nos regresen la candidatura del pueblo, que no es mía, es del pueblo y ustedes van a cooperar”, indicó Salgado Macedonio.

Tras recaudar el dinero, Salgado Macedonio y Delgado Carillo, junto al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna -representante de Morena ante el INE-, se dirigieron a la Oficialía del Instituto, para entregar la cantidad de 19 mil 872 pesos.

“Le venimos a entregar de parte del pueblo de Guerrero la cantidad de 19 mil 872 pesos, la cantidad que el INE detectó [...] por la que le quieren quitar la candidatura a Félix Salgado”, dijo Delgado Carrillo al entregar el recibo en las instalaciones de la institución electoral.