MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles, después de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón –ambos aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a las Gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente–, que “los ejecutores o defensores de los fraudes electorales ahora son paladines de la democracia”.

Además, aseguró que sí se está sometiendo al análisis la posibilidad de renovar a todos los consejeros del INE, tal como lo contestó a pregunta expresa de la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo Nava.

“Si conviene a la democracia, como lo dije ayer, se hace. Todo lo que sea bueno para el pueblo, y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al Gobierno, para que haya democracia y haya justicia. Y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual, no. Así es la democracia. Hay que garantizar el derecho a disentir, debatir y entendernos, y la regla de oro es que sea el pueblo el que decida, el que mande o mandar obedeciendo”, detalló frente a la prensa en Palacio Nacional.

López Obrador insistió de que quitar las candidaturas de ambos postulantes, tanto en Michoacán como en Guerrero, es una exageración y que sobre todo, es incongruente el actuar de las autoridades electorales, ya que en el futuro permitieron o hicieron omisión de presuntos fraudes electorales.

“No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Y ahora, se convierten en los paladines de la democracia”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal aprovechó para corregir los datos que dio el día de ayer al respecto de la cancelación de las candidaturas de Morena, ya que afirmó que Lorenzo Córdova Vianello, titular del INE, terminaría muy pronto su periodo, cuando en realidad lo concluye hasta 2023.

“Hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a acabar el periodo del presidente y de dos consejeros del INE, pero no, me equivoqué. Concluye su periodo hasta el 2023. También me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos, y resulta que no, son 19 mil. Y al candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil. Dos candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos”, añadió.