No es posible dejar de lado la denuncia de Xóchitl sobre las graves consecuencias de la militarización de tantas funciones públicas de carácter civil; ¿cómo le va a hacer Xóchitl como Presidenta para quitar a los generales y otros altos oficiales encargados de las fronteras, de la distribución de medicinas, de la construcción de puertos, ferrocarriles, carreteras y aeropuertos, así como de su mantenimiento? Muchos mandos del Ejército no tenían nada que hacer pues se tenían generales, coroneles, capitanes, almirantes, contraalmirantes, etc., sin un trabajo conocido pero que ahora sí tienen labores y presupuesto asignados, todo ello ‘protegido’ por la ‘cábala’ de la ‘seguridad nacional’ para no rendir cuentas.