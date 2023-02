Los políticos de Morena voltean cualquier situación o acción negativa hacia ellos, presentándose como las víctimas. No asumen responsabilidades, no se equivocan, no ofrecen disculpas, no retoman el camino, mucho menos resuelven los problemas del pasado, ellos están en lo correcto y los errores y las pifias, son producto de campañas en su contra. En México la paranoia político electoral está en su plenitud.

@adelanavarro SinEmbargo.MX