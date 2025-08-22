La Misión Jesuita de la Tarahumara (4)

La cámara, en manos de Raczko y también el sonido que graba, nos permiten presenciar las ceremonias religiosas de los rarámuris, dentro y fuera de las iglesias, en el día, pero también en la noche. Se centra, sobre todo, en la manera que celebran la Semana Santa.

El documental La Misión Jesuita de la Tarahumara (México-Argentina, 2024) del argentino Sergio Raczko, narra que en 1900, a invitación del Obispo de Chihuahua, José de Jesús Ortiz (1849-1912), los jesuitas regresan a la Sierra Tarahumara, después de 133 años de haber salido de ella, y se instalan en Sisoguichi.

El grupo inicial está integrado por los padres Antonio Arocena, José María Vargas, Pablo Louvet (1865-1939), como superior, y el hermano coadjutor Nicasio Gorgorza. Se encuentran que los rarámuris que siguen siendo cristianos y todavía celebran las fiestas y ceremonias a las que dieron forma junto con los antiguos jesuitas.

Es en 1950 que se crea la misión suijuris de la Tarahumara, ya esperada de la Diócesis de Chihuahua. En 1958 se establece el Vicariato Apostólico de la Tarahumara y su primer obispo es el jesuita Salvador Martínez Aguirre (1897-1987), al que sucede el también jesuita José Llaguno Farías (1925-1992). En 1993 se crea la Diócesis de la Tarahumara, a cargo de un Obispo diocesano, José Luis Dibildox Martínez (1943-2018). Ahora los jesuitas siguen ahí presentes, como responsables de algunas parroquias, y realizan distintas actividades pastorales y sociales, y hay otras que están a cargo de sacerdotes diocesanos.

Desde 1989, el documentalista argentino Sergio Raczko ha realizado documentales en el proyecto “Las Misiones Jesuíticas en América”; son ya 36 años de trabajo. En esta ocasión nos presenta “La Misión Jesuita de la Tarahumara” en tres partes, con una duración total de una hora y 36 minutos. Con muy pocos elementos, él hace todo, cosa que también ocurre con otros documentalistas. Nos presenta una panorámica general sobre la historia de 400 años de trabajo de los jesuitas en medio de los rarámuris en la Sierra Tarahumara, y también nos ofrece una mirada sobre la cultura rarámuri, su teología, su religiosidad, y la manera de celebrar su liturgia sincrética, a partir de sus propios elementos y los que introducen los jesuitas en el Siglo 17.

La cámara, en manos de Raczko y también el sonido que graba, nos permiten presenciar las ceremonias religiosas de los rarámuris, dentro y fuera de las iglesias, en el día, pero también en la noche. Se centra, sobre todo, en la manera que celebran la Semana Santa. Las entrevistas, que el documentalista realiza a los jesuitas que han vivido en la Tarahumara, que ahora tienen otras tareas, y los que viven en ella, ofrecen una mirada profunda sobre la cosmovisión y la teología rarámuri.

El de Raczko, es un gran trabajo, hecho con sensibilidad, agudeza e inteligencia. Con respeto y también admiración frente a lo que ve, registra las escenas que deben de estar, para dar una idea acabada de lo que se propone, que se conozca la cultura rarámuri y el acompañamiento de la Compañía de Jesús, entre ellos, por ya más de cuatro siglos. Su trabajo deja ver, que hay una relación cercana, que podría calificarse como especial, entre los rarámuris y los “ropa negras”, los jesuitas.

En el documental hay grabaciones de las misiones de Nombre de Jesús Carachi; Dulce Nombre de María de Sisoguichi; San Francisco Javier de Cerocahui; Nuestra Señora del Pilar de Norogachi; San Miguel Arcángel de Churo; San José de Pamachi; Santa María de Populo de Guaguachiki; Nuestro Padre San Ignacio de Papajichi; Santos Cinco Señores de Cusárare; Nuestra Señora de Dolores de Sauachiki; San Ignacio de Arareko; San José del Pinal, y la Escuela-Albergue Rejogochi.

La Misión Jesuita de la Tarahumara

Título original: La Misión Jesuita de la Tarahumara

Producción: México- Argentina, 2024

Sergio Raczcko; dirección, guión, fotografía y musicalización.

Locución: Mara Gallegos

Actuación: Personas involucradas en los hechos