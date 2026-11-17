Un líder responsable comprende que su autoridad no lo coloca por encima de las reglas y que la institución que encabeza no le pertenece, comprende también que su legado no consiste únicamente en aquello que logró mientras estuvo al frente, sino en la capacidad de la organización para seguir funcionando cuando él ya no esté, porque las personas somos inevitablemente imperfectas, tenemos intereses, contradicciones, vulnerabilidades y errores, y justamente porque conocemos esa condición humana, construimos instituciones

Durante años, Jensen Huang fue prácticamente sinónimo de Nvidia, su visión, su liderazgo y su capacidad para anticipar el futuro convirtieron a la compañía en uno de los protagonistas de la revolución tecnológica, mientras que, a miles de kilómetros, Guadalupe Taddei encabezaba una institución cuya responsabilidad es bastante distinta, garantizar que los mexicanos podamos confiar en nuestros procesos electorales. Dos personas, dos instituciones y dos historias aparentemente inconexas que terminaron encontrándose en una misma pregunta, ¿qué sucede con la confianza en una institución cuando la conducta de quien la dirige comienza a generar dudas?

Huang renunció a Nvidia después de que se conocieran relaciones personales que provocaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y riesgos para la seguridad de información estratégica; la empresa inició una investigación independiente y aclaró que no tenía motivos para creer que sus secretos hubieran sido comprometidos.

Taddei, por su parte, presentó su renuncia al Instituto Nacional Electoral en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés; las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Conviene decirlo, no son casos equivalentes y las acusaciones no son sentencias. Sin embargo, ambos permiten reflexionar sobre algo que trasciende las circunstancias particulares de sus protagonistas, y es que nos gusta pensar que las instituciones tienen rostro, les atribuimos las cualidades de sus dirigentes, celebramos sus aciertos como triunfos personales y muchas veces interpretamos sus fracasos como defectos individuales, confundimos la capacidad de un líder con la fortaleza de la organización que encabeza y ahí comienza uno de nuestros problemas, porque una institución verdaderamente sólida no debería depender de que la persona que la dirige sea extraordinaria, incorruptible o incapaz de equivocarse, cosas que si uno lee con atención, se dará cuenta que, como fallar, son inherentes a lo humano.

Tendemos a depositar nuestra confianza en las personas antes que, en los sistemas, confiamos en el empresario brillante, en el funcionario honesto, en el director carismático, en quien parece tener todas las respuestas y mientras las cosas funcionan, pocas veces nos preguntamos qué mecanismos existen para vigilar su comportamiento, limitar sus decisiones o corregir sus errores.

La confianza personal, sin embargo, tiene una debilidad, depende inevitablemente de la conducta de alguien, mientras que la confianza institucional debería descansar en algo mucho más amplio, en reglas claras, en procedimientos verificables, en contrapesos efectivos, en transparencia y, sobre todo, en la posibilidad de exigir responsabilidades sin que ello signifique destruir aquello que se pretende proteger, hay una diferencia importante entre admirar a un líder y confiar en una institución.

Podemos reconocer la extraordinaria capacidad empresarial de Jensen Huang sin considerar que sus decisiones deban quedar fuera del escrutinio, de la misma manera, podemos defender la importancia del INE sin convertir esa defensa en una obligación de justificar las acciones de quienes lo dirigen.

Y aquí aparece una paradoja, muchas veces, en nuestro intento de proteger a las instituciones, terminamos protegiendo a las personas que podrían haberlas comprometido.

Lo vemos constantemente en la política, pero también sucede en las empresas, las universidades, las organizaciones civiles y prácticamente cualquier espacio donde existe una relación de autoridad. La lealtad comienza a confundirse con el silencio, la crítica se interpreta como traición, el cuestionamiento se convierte en una amenaza y la rendición de cuentas en una batalla por defender reputaciones, olvidamos entonces que ninguna institución debería necesitar nuestra obediencia incondicional para conservar su legitimidad.

Por el contrario, su fortaleza tendría que manifestarse precisamente cuando es cuestionada.

Es importante reconocer que Nvidia y el INE tienen responsabilidades profundamente distintas, una compañía responde ante sus accionistas, trabajadores, clientes y autoridades regulatorias, mientras que una institución electoral tiene una obligación constitucional frente a toda la ciudadanía, pero en ambos casos existe un principio compartido, las responsabilidades de quien dirige nunca deberían confundirse con la continuidad y el propósito de la organización.

Por eso deberíamos revisar nuestra idea de lo que significa un buen liderazgo.

Durante mucho tiempo hemos asociado liderar con inspirar, convencer, producir resultados y movilizar voluntades, son capacidades valiosas, sin duda, pero hemos prestado menos atención a otra virtud indispensable, la disposición a aceptar límites.

Un líder responsable comprende que su autoridad no lo coloca por encima de las reglas y que la institución que encabeza no le pertenece, comprende también que su legado no consiste únicamente en aquello que logró mientras estuvo al frente, sino en la capacidad de la organización para seguir funcionando cuando él ya no esté, porque las personas somos inevitablemente imperfectas, tenemos intereses, contradicciones, vulnerabilidades y errores, y justamente porque conocemos esa condición humana, construimos instituciones. No para encontrar personas incapaces de fallar, sino para evitar que sus fallas se conviertan en el fracaso de todos.

La confianza, después de todo, no significa creer que nada malo puede suceder, significa saber que existen mecanismos capaces de responder cuando sucede.

Esa es una de las distinciones más importantes que necesitamos recuperar, particularmente en una sociedad donde la desconfianza hacia las instituciones parece haberse convertido en una condición permanente. Necesitamos instituciones donde cuestionar sea posible, donde las investigaciones no dependan de simpatías y donde las consecuencias correspondan a los hechos demostrados.

Instituciones que puedan reconocer sus errores sin perder su propósito y líderes que comprendan que, por importantes que hayan sido sus contribuciones, siempre habrá algo más importante que ellos mismos, porque las instituciones necesitan personas en quienes podamos confiar, pero, sobre todo, necesitan ser capaces de conservar nuestra confianza cuando dejamos de confiar en quienes las dirigen.