Las mejores películas del primer semestre

Las 10 películas que más me impresionaron durante la primera mitad de 2026: una lista que atraviesa cinematografías de varios países, estilos y cineastas.

De las películas que vi durante el primer semestre de 2026 estas son las 10 que considero mejores.

La sustancia (EU, 2024, del francés Coralie Farguet). En su cumpleaños 50, Elizabeth Sparkle (Demi Moore), que fue una famosa estrella de Hollywood, es despedida por Harvey (Dennis Quaid) del programa de televisión que ha presentado desde hace mucho tiempo, y la razón que le da es su avanzada edad.

África mía (EU, 1985, de Sydney Pollack). En su año ganó siete Premios Oscar. El guión se basa en el libro de carácter autobiográfico Memorias de África, de la escritora danesa Karen Blixen (1885-1962), publicado en 1937. Blixen (Meryl Streep) se casa con un primo lejano, el barón Bror Blixen-Finecke (Klaus Maria Brandauer), y deciden irse a vivir a África.

La habitación de al lado (España, 2024). Es el primer largometraje en inglés del español Pedro Almodóvar. En la historia, Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton) fueron amigas en la juventud. La vida las separa y, después de muchos años, vuelven a encontrarse. Martha tiene cáncer terminal, e Ingrid ha construido una exitosa carrera como escritora.

La chica de la aguja (Dinamarca, 2024). Del director danés Magnus von Horn, que también escribió el guión junto con Line Langebek Knudsen, la historia se sitúa en la Dinamarca de 1919; Karoline (Vic Carmen Sonne) es una joven que trabaja como costurera en una fábrica en la Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Se basa en una historia real.

El viejo roble (Reino Unido, 2023, del británico Ken Loach y guión de Paul Laverty). Se cuenta la historia de un antiguo pueblo minero en el Reino Unido, ahora asolado por la pobreza y el desempleo en el mundo pos-Brexit, que se enfrenta a la realidad de la llegada de inmigrantes sirios a quienes ven como una amenaza a sus escasos privilegios.

Septiembre 5 (Alemania, 2024, del suizo Tim Fehlbaum). Reconstruye los eventos del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Y también da cuenta de cómo se organiza el equipo de televisión de ABC Sport para cubrir los hechos y hacer frente a los dilemas profesionales que se le presentan en la cobertura directa en tiempo real.

Romero (EU, 1989, del australiano John Guigan, con asistencia del mexicano Alfonso Cuarón). La historia inicia cuando Óscar Arnulfo Romero (Raúl Julia) es nombrado Arzobispo de San Salvador. Es un conservador que se transforma al ver cómo desde el Gobierno se reprime a los campesinos, trabajadores, y también a los sacerdotes. El 24 de marzo de 1980 es asesinado por la extrema derecha.

Valor sentimental (Noruega, 2025, del noruego Joachi Trier). La historia sigue a Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben reencontrarse con su padre, Gustav Borg, un cineasta célebre, y al mismo tiempo profundamente ausente. El director construye una obra sobre la memoria, los resentimientos acumulados y la posibilidad de reparar los vínculos rotos a través del arte.

Una batalla tras otra (EU, 2025, del estadounidense Paul Thomas Anderson). Está inspirada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon. En el centro de la historia está Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un ex revolucionario venido a menos que vive consumido por la paranoia y por el desgaste de una lucha que, con los años, parece haber quedado convertida en memoria y derrota.

Un simple accidente (Irán-Francia-Luxemburgo, 2025, del iraní Jafar Panahi). Lo que comienza como un encuentro casual se convierte, casi de inmediato, en una exploración sobre la memoria del dolor, el deseo de venganza y la imposibilidad de administrar justicia en una sociedad atravesada por el miedo y la impunidad.