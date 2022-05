‘Biden ha seguido insistiendo en el programa Quédate en México para obligar a México a detener el flujo migratorio de centroamericanos y del Caribe e igualmente ha habido serias desavenencias en cuanto a la política mexicana de ‘abrazos no balazos’, con lo cual no se ha combatido con eficiencia el otro ‘flujo’, el de las drogas hacia Estados Unidos. Así las diferencias en migración, en narcotráfico y en la interpretación del contenido del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y algunas otras situaciones, han enrarecido las relaciones entre México y el país del norte’.

Los últimos acontecimientos parecen indicar que el Presidente López Obrador está buscando aceptación y reconocimientos internacionales, aunque sea de países chicos, para enfrentar al Presidente Biden, aclarando que no trata de enfrentar a Estados Unidos sino a su “colega” Presidente, entre otras cosas para poder defenderse ante reclamaciones y demandas que se generarían por las decisiones que en materia de energía ha tomado el Gobierno Mexicano que han afectado a empresas extranjeras, principalmente norteamericanas.

Biden ha seguido insistiendo en el programa “Quédate en México” para obligar a México a detener el flujo migratorio de centroamericanos y del Caribe e igualmente ha habido serias desavenencias en cuanto a la política mexicana de “abrazos no balazos”, con lo cual no se ha combatido con eficiencia el otro “flujo”, el de las drogas hacia Estados Unidos. Así las diferencias en migración, en narcotráfico y en la interpretación del contenido del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y algunas otras situaciones, han enrarecido las relaciones entre México y el país del norte.

1. La posición de México no es muy fuerte, razón por la cual AMLO está buscando otras “agarraderas” y le cayó como “anillo al dedo” la ya próxima celebración de la novena cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en California, a la cual el gobierno de Biden ha declarado que no invitaría a países de América no democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Presidente López Obrador ha amenazado que si no se invita a esos países, él tampoco asistiría, aunque acudiría el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es decir, México sí estaría con la presencia del Canciller mexicano.

Según Andrés Oppenheimer en su columna en Reforma, AMLO ya recibió el apoyo del Presidente de Argentina, quien preside la Celac, un grupo que sí incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero no a Estados Unidos ni a Canadá. El argumento es que la Celac es una organización latinoamericana, aunque igualmente se podría afirmar que la Cumbre de las Américas es para los países que se apegan a la Carta Democrática Interamericana, que es el documento base de la Cumbre, en donde lo que se trata es de “fortalecer la democracia en la región”.

2. Para reforzar su postura y aparecer como estadista internacional, AMLO se organizó una gira por cinco países centroamericanos y del Caribe, esto es, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde aparece como defensor de los migrantes y de las economías de esos países, además de la defensa de Cuba para que asista a la Cumbre de las Américas. En esta gira, AMLO lleva además apoyos y promesas económicas tales como: Seguro Social a 25 mil guatemaltecos, implementar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, un apoyo de 15 millones de dólares a El Salvador y la exigencia a Estados Unidos para que apruebe los 4 mil millones de dólares como ayuda a países de Centroamérica.

3. La gira de AMLO culminó en Cuba, donde recibió honores y medallas, una histórica pistola que, según dicen, el ex Presidente Francisco I. Madero mandó hacer para Pancho Villa. AMLO por su parte se comprometió a contratar 500 médicos cubanos para traerlos a México, “pues aquí no hay suficientes especialistas”, aunque posteriormente la Secretaría de Salud aclaró que son para enviarlos a lugares rurales a donde no quieren ir los mexicanos. Se comprometió también el Presidente en comprarle a Cuba vacunas Abdala contra el Covid-19 para niños de 2 años y mayores, y todavía más, López Obrador se comprometió a defender a Cuba casi exigiendo que se levante el bloqueo impuesto por Estados Unidos y además que se admita la presencia de Cuba en la IX Cumbre de Las Américas. Todo lo anterior sin recordar ni mencionar que apenas en julio de 2021, el Gobierno cubano reprimió una manifestación juvenil que exigía libertades y respeto a los derechos humanos.

Así está AMLO frente a Biden: o se acepta a Cuba, Venezuela y Nicaragua o el Presidente AMLO no asiste a la Cumbre, apoyado por Argentina y Bolivia; además, se pide se levante el bloqueo a Cuba. Por otro lado, se exigen apoyos económicos para los países centroamericanos y del Caribe y se cancele la aplicación del llamado título 42 como prometió Biden, argumento del que se valió Trump para detener y expulsar migrantes en Estados Unidos.

En cambio, el Presidente Biden nada más tiene que aplicar el tratado para restringir las exportaciones de México a Estados Unidos y así reventar la economía mexicana. “Arrieros somos...”.