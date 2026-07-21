‘Misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare’, un documental

La misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, fue pueblo de visita de la misión del Dulce Nombre de María de Sisoguichi en 1744, aunque diversas referencias sitúan la construcción de un primer templo hacia 1741.

“Misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare” (México - Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina. La misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, fue pueblo de visita de la misión del Dulce Nombre de María de Sisoguichi en 1744, aunque diversas referencias sitúan la construcción de un primer templo hacia 1741. Hacia 1751 la misión cambió de advocación a Nuestra Señora de Bethlem, con el Padre jesuita Tomás Ignacio Lizasoain, y más tarde adoptó el de Nuestra Señora de Guadalupe, como otras iglesias de la misión en ese tiempo. La advocación primitiva, “Los Santos Cinco Señores”, aludía a: Jesús, la Virgen María, San José, Santa Ana y San Joaquín. El Obispo Pedro Tamarón y Romeral, en sus visitas pastorales por la Nueva Vizcaya a partir de 1765, confirmó la existencia del nombre original.

Valor histórico y artístico de adobe y piedra

Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el lugar pasó a cargo de la Orden de Frailes Menores (OFM). Distintas fuentes señalan que en 1772 comenzaron trabajos de reconstrucción, y que en 1826 el fraile franciscano Félix Merino amplió el edificio hasta darle, en lo esencial, la forma que hoy conserva. Después del colapso parcial del campanario en 1969, el templo fue restaurado entre 1971 y 1973 bajo la dirección del Padre jesuita Luis G. Verplancken (1926-2004), quien impulsó además la conservación de las pinturas murales. El valor histórico y artístico de Cusárare reside no sólo en su arquitectura de adobe y piedra, sino también que las paredes de la iglesia están decoradas con motivos de la visión rarámuri del mundo.

Misión de los Santos Cinco Señores de Cusárare