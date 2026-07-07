‘Misión San José de Pamachi’ (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino - Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Historia

El 24 de abril de 1718, el Padre Jacobo Doyé funda la misión, que va a ser vista primero de Cerocahui, y después de Norogachi y Guaguachiky.

El Padre Doyé fue un misionero jesuita flamenco originario de Bélgica (1677-1724). Durante el Siglo 18 fue una figura clave en la expansión religiosa en la Sierra Tarahumara; en 1708 llegó a Chínipas.

Fundó, además de Pamachi, las misiones de Nuestra Señora del Pópulo de Guaguachiky y San Luis Rey de Francia de Guagüeivo. Falleció el 30 de marzo de 1724 en San Luis Potosí.

El Padre José Miqueo llega a Pamachi en 1744, y es quien termina la actual iglesia, que tiene techo con vigas de madera y en las paredes hay pinturas con figuras geométricas. Los óleos originales del Siglo 18, que aquí estuvieron, se encuentran ahora en el Museo Loyola, en Cusararé.

El documentalista entrevista a la misionera laica Silvina Salmaerón Salas, de la parroquia de Urique, que aquí estaba en una misión de Semana Santa. Habla sobre qué es ser misionera, y en qué consiste su trabajo, y lo que esto significa para ella. El documental dura 7.27 minutos.