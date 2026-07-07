El 24 de abril de 1718, el Padre Jacobo Doyé funda la misión, que va a ser vista primero de Cerocahui, y después de Norogachi y Guaguachiky.
El Padre Doyé fue un misionero jesuita flamenco originario de Bélgica (1677-1724). Durante el Siglo 18 fue una figura clave en la expansión religiosa en la Sierra Tarahumara; en 1708 llegó a Chínipas.
Fundó, además de Pamachi, las misiones de Nuestra Señora del Pópulo de Guaguachiky y San Luis Rey de Francia de Guagüeivo. Falleció el 30 de marzo de 1724 en San Luis Potosí.
El Padre José Miqueo llega a Pamachi en 1744, y es quien termina la actual iglesia, que tiene techo con vigas de madera y en las paredes hay pinturas con figuras geométricas. Los óleos originales del Siglo 18, que aquí estuvieron, se encuentran ahora en el Museo Loyola, en Cusararé.
El documentalista entrevista a la misionera laica Silvina Salmaerón Salas, de la parroquia de Urique, que aquí estaba en una misión de Semana Santa. Habla sobre qué es ser misionera, y en qué consiste su trabajo, y lo que esto significa para ella. El documental dura 7.27 minutos.
Producción: México-Argentina, 2025
Dirección, guión, fotografía y musicalización: Sergio Raczko
Locución: Mara Gallegos
Con: personas involucradas en los hechos