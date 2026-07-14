‘Misión San Francisco Javier de Cerocahui’, un documental

El documental ‘Misión San Francisco Javier de Cerocahui’ (México - Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es del director argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Misión San Francisco Javier de Cerocahui (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

Historia

Hacia 1677, el Padre jesuita Pécora visita la zona; a principios de 1680, esta región de la Sierra Tarahumara recibió el impulso misionero del Padre jesuita Juan María de Salvatierra (Milán, 1648-Guadalajara, 1717), en primer lugar, que se hizo cargo de las misiones vacantes de Guazapares y Témoris.

El 23 de noviembre de 1680 Salvatierra establece la Misión de San Francisco Javier de Cerocahui y más tarde llega a Cuiteco.

En 1684, el Padre Salvatierra fue uno de los primeros misioneros que descendió a la Barranca del Cobre.

Aquí primero construyó un lugar de culto y luego una residencia.

Permaneció 10 años en la Tarahumara y en 1690 lo nombran visitador de las Misiones de Sinaloa y Sonora, donde desarrolla una gran labor junto con el Padre Eusebio Francisco Kino.

Parte de la estructura de la iglesia es de mediados del Siglo 17, y en el Siglo 18 se elabora un altar. Entre 1936 y 1946, el Padre jesuita Andrés Lara reforma la iglesia, es cuando se hace la actual portada y el altar mayor.

El 20 de junio de 2022 en Cerocahui hubo que lamentar la pérdida de dos jesuitas muy queridos por los rarámuri, los padres Javier Campos, “El Gallo”, y Joaquín Mora Salazar, “Morita”, que fueron asesinados dentro de la iglesia. La gente los recuerda con mucho cariño. En sus tumbas, en el atrio, siempre hay velas y flores.

El documentalista entrevista a los jesuitas que ahora están en la parroquia, los padres Luis Gilberto Alvarado, Jesús Reyes Muñoz y Esteban Cornejo. Y también a Guillermo Torres Lacombe, historiador de la Diócesis de la Tarahumara. El documental dura 15.10 minutos.