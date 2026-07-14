Colaboraciones

‘Misión San Francisco Javier de Cerocahui’, un documental

Lo que quiso decir
Rubén Aguilar
Rubén Aguilar |
14/07/2026 04:00
14/07/2026 04:00
    El documental ‘Misión San Francisco Javier de Cerocahui’ (México - Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es del director argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

    Misión San Francisco Javier de Cerocahui (México-Argentina, 2025), en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, es un documental del argentino Sergio Raczko que trabaja en los Estudios Roque González de Santa Cruz, Colegio El Salvador, Provincia Argentino-Uruguaya de la Compañía de Jesús, Buenos Aires, Argentina.

    Historia

    Hacia 1677, el Padre jesuita Pécora visita la zona; a principios de 1680, esta región de la Sierra Tarahumara recibió el impulso misionero del Padre jesuita Juan María de Salvatierra (Milán, 1648-Guadalajara, 1717), en primer lugar, que se hizo cargo de las misiones vacantes de Guazapares y Témoris.

    El 23 de noviembre de 1680 Salvatierra establece la Misión de San Francisco Javier de Cerocahui y más tarde llega a Cuiteco.

    En 1684, el Padre Salvatierra fue uno de los primeros misioneros que descendió a la Barranca del Cobre.

    Aquí primero construyó un lugar de culto y luego una residencia.

    Permaneció 10 años en la Tarahumara y en 1690 lo nombran visitador de las Misiones de Sinaloa y Sonora, donde desarrolla una gran labor junto con el Padre Eusebio Francisco Kino.

    Parte de la estructura de la iglesia es de mediados del Siglo 17, y en el Siglo 18 se elabora un altar. Entre 1936 y 1946, el Padre jesuita Andrés Lara reforma la iglesia, es cuando se hace la actual portada y el altar mayor.

    El 20 de junio de 2022 en Cerocahui hubo que lamentar la pérdida de dos jesuitas muy queridos por los rarámuri, los padres Javier Campos, “El Gallo”, y Joaquín Mora Salazar, “Morita”, que fueron asesinados dentro de la iglesia. La gente los recuerda con mucho cariño. En sus tumbas, en el atrio, siempre hay velas y flores.

    El documentalista entrevista a los jesuitas que ahora están en la parroquia, los padres Luis Gilberto Alvarado, Jesús Reyes Muñoz y Esteban Cornejo. Y también a Guillermo Torres Lacombe, historiador de la Diócesis de la Tarahumara. El documental dura 15.10 minutos.

    Misión San Francisco Javier de Cerocahui

    Producción: México-Argentina, 2025

    Dirección: Sergio Raczko

    Guión: Sergio Raczko

    Fotografía: Sergio Raczko

    Musicalización: Sergio Raczko

    Locución: Mara Gallegos

    Actuación: personas involucradas en los hechos

    #Opinión
    #Rubén Aguilar
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube