PISA 2025: para aprender, primero hay que estar

El estudio PISA 2025 muestra que México enfrenta un grave rezago en matemáticas, lectura y ciencias, pero también que los estudiantes quieren aprender. El verdadero desafío está en crear las condiciones para que permanezcan en la escuela y que ninguna trayectoria se pierda antes de ser contada.

Hay un dato de PISA 2025 que ayuda a leer todo lo demás: la evaluación representa hoy a alrededor de 69 por ciento de la población mexicana de 15 años. El 31 por ciento restante no debe interpretarse como un grupo homogéneo ni mucho menos como jóvenes a quienes simplemente “les fue mal”: ahí se encuentran quienes no forman parte de la población elegible de PISA por distintas razones, entre ellas, estar fuera de la escuela o no cumplir con los criterios de escolarización que establece la evaluación. Lo relevante es que, entre 2015 y 2025, la población elegible para PISA creció más rápido que el total de jóvenes de 15 años. Para la OCDE, esto sugiere que México ha incorporado a la escuela a una proporción cada vez mayor de adolescentes, incluidos jóvenes de poblaciones históricamente más marginadas. Lo que discutimos estos días, entonces, son los resultados de quienes sí llegaron al salón. Y aun así, duelen. México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias; los promedios de la OCDE fueron 463, 461 y 482, respectivamente. Dicho de otro modo: siete de cada diez estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencia en matemáticas, y uno de cada dos tampoco lo alcanza en lectura ni en ciencias. La muestra fue de 7,843 estudiantes de 297 escuelas, representativa de cerca de 1.58 millones de jóvenes. No es un puntaje. Es lo que un adolescente de 15 años necesita para construir su proyecto de vida: comprender, decidir, resolver problemas. Vivimos en un mundo donde la información engañosa circula sin fricción y donde decidir sin comprender tiene consecuencias reales; algunas, incluso, ponen en riesgo la propia vida.

Una generación que no se ha rendido

Vale la pena detenerse en lo que la prueba también encontró: Ocho de cada 10 estudiantes mexicanos dicen sentir curiosidad por muchas cosas. El 76 por ciento afirma que se esfuerza más cuando el trabajo se vuelve difícil. Y sólo 11 de cada 100 considera que la escuela fue una pérdida de tiempo, frente a 24 de cada 100 en el promedio de la OCDE. Ocho de cada 10 saben que pueden pedir ayuda a sus docentes. No estamos frente a una generación que renunció a aprender. Hay curiosidad, hay esfuerzo y hay maestras y maestros que acompañan. Lo que no hemos construido son las condiciones para que ese esfuerzo se convierta en aprendizaje. Ese es el hallazgo verdaderamente incómodo de PISA 2025: el sistema no está fallando por falta de voluntad de quienes lo sostienen todos los días.

El eslabón que se está soltando

Hay, en cambio, un frente donde sí retrocedimos. La proporción de estudiantes que reporta que sus padres o tutores les preguntan cada semana qué hicieron en la escuela cayó de 71 a 63 por ciento. Las conversaciones familiares sobre problemas escolares bajaron de 56 a 42 por ciento. La escuela no puede sola. Pero tampoco se le puede dejar sola. Y para aprender, primero hay que estar. Los resultados de PISA son representativos a nivel nacional, no por entidad federativa. No pueden trasladarse a Jalisco, por ejemplo, ni a un municipio, ni a una escuela, ni a un estudiante en particular. Pero sí nos obligan a una pregunta local: ¿qué estamos haciendo, desde cada estado y cada comunidad, para que más jóvenes puedan usar lo que saben y logren seguir aprendiendo? En Jalisco, la primera respuesta tiene que ver con permanecer. Alrededor de tres de cada cien estudiantes abandonan la secundaria y cerca de 11 de cada 100 lo hacen en la educación media superior, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Jalisco. En conjunto, casi 50 mil estudiantes dejan las aulas cada año en el estado: 50 mil trayectorias que se interrumpen y 50 mil niñas, niños y jóvenes que, al salir de la escuela, dejan de aparecer en las mediciones que hacemos desde la escuela. Detrás de cada uno hay circunstancias distintas. Pero hay una pregunta que nos toca a todos como sociedad: ¿pudimos haber actuado antes?

La campaña ‘Que no quede vacía’