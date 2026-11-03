Valoración de la Presidenta Sheinbaum a dos años de gobierno

La Presidenta mantiene una aprobación comparable con la de varios de sus antecesores, pero la evaluación de su gestión se deteriora. Corrupción e inseguridad concentran el rechazo, mientras los programas sociales siguen entre las políticas mejor valoradas

Al inicio de su mandato, en octubre de 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alcanza su máximo nivel de aprobación con 80 por ciento, y tres meses después tenía 70 por ciento, según distintas encuestas; esta cifra se ha mantenido a lo largo de sus primeros 24 meses de gobierno, con pequeñas variaciones a la baja.

Para el mismo periodo, la valoración de cuatro de los presidentes anteriores se mueve en un nivel semejante: López Obrador (68 por ciento); Calderón Hinojosa (65 por ciento); Fox Quesada (63 por ciento); Salinas de Gortari (68 por ciento). En los casos de Zedillo Ponce de León (42 por ciento) y de Peña Nieto (48 por ciento) es claramente menor.

El 57 por ciento está satisfecho con el trabajo de la Presidenta, cifra que tiende a disminuir, pues antes estaba sobre el 65 por ciento. La población que está más satisfecha con lo que hace tiene más de 60 años y escolaridad de primaria. Y quienes están más insatisfechos es la población menor a los 45 años y estudios de licenciatura y más.

Los datos de las distintas encuestas muestran que hay una distancia creciente entre la percepción positiva de la presidenta en su calidad de persona y de la valoración sobre la gestión del gobierno que encabeza. El nivel de rechazo a su gestión ha crecido de manera permanente.

En los programas de apoyo social hay una caída importante al pasar de una opinión favorable de 81 por ciento al inicio de su mandato al 69 por ciento en septiembre de 2026, una caída de 12 puntos. La opinión desfavorable sube al 31 por ciento. Las transferencias económicas es la política mejor valorada por los encuestados.