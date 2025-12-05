AARC pide a legisladores socializar la nueva Ley Federal de Aguas antes de su aprobación

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán pidió que legisladores socialicen la nueva Ley Federal de Aguas que aún genera dudas entre productores, pese a que la reforma ya avanzó en el Senado de la República.

Guillermo Gastélum Bon Bustamante, consejero del organismo, expuso que el sector no está en contra de la nueva legislación, sin embargo, existen apartados que no definen con claridad cómo funcionará la reasignación de concesiones o la transferencia del derecho de agua cuando se vende un predio agrícola.

Señaló que algunos capítulos plantean que estas decisiones podrían quedar “a criterio del funcionario”, lo cual debe precisarse antes de que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Pido y exijo que vengan y nos hablen claramente en términos que los entendamos... para nosotros poder mostrar nuestras inconformidades, nuestro desconocimiento y que digan, ‘no temas, vas a seguir como estaba antes’”, destacó Bon Bustamante.

“No estamos en contra, el sector agrícola, el pecuario, en contra de la nueva Ley Federal de Aguas, sino que hay capítulos que no están muy claros todavía de cómo va a funcionar la ley.

“En unos capítulos dice que va a estar, lo quiero interpretar, a discreción o a criterio del funcionario para poder reasignar la concesión o poderla, en el caso de las tierras agrícolas de riego... que como siempre ha sido, si se vende un lote, un predio agrícola, pues tiene su derecho a agua, esa esa hectárea, por decirlo. No nos especifica claramente cómo va a ser si se lo vamos a dejar a criterio del funcionario en turno, porque así lo está expresando la ley”, apuntó.

Cuestionó también que desde el gobierno federal se emitan señalamientos que estigmatizan a todo el sector productivo por casos aislados de mal uso de concesiones.

“Tampoco estoy de acuerdo que desde la Federación se esté haciendo un estigma de todos los productores, todos los que tenemos concesiones, en la venta de agua”, subrayó.

“Sí se han dado casos que lo diga con sus comas y puntos la señora presidenta, pero no es justo que esté estigmatizando a todo el sector por algunas prácticas de pocos que han hecho en el uso de sus concesiones”.

La AARC llamó a que funcionarios federales y legisladores de Sinaloa acudan a dialogar con los agricultores para explicar los alcances de la ley y escuchar las inconformidades antes de que el Senado concluya el proceso legislativo.

“Primero que nada, pediría que vengan a dar cuentas antes de que se apruebe formalmente y se expida la ley en el Diario Público de la Federación cómo va a quedar realmente la ley.

“Existe mucha desinformación, no dada a conocer, cómo va a quedar. O sea, es ahí donde está la incertidumbre como productor, estamos protestando por la incertidumbre. Ya sabemos cómo se las gasta el gobierno... Primero nos dan el garrotazo, por decirlo coloquialmente, y después ‘discúlpame, no era para ti’, pero ya lo recibí”.