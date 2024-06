Representando a los ex rectores estuvieron presentes Víctor Antonio Corrales Burgueño y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“En este rubro es donde ha destacado el resultado respecto al año 2021, no una ni dos, tres auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, igual para 2022 y ya estamos atendiendo la primera de 2023 e incluso del órgano estatal que ahora sí tiene facultades para auditarnos. Ese ejercicio de rendición de cuentas en donde han revisado los estados financieros de la Universidad. Quiero que quede claro, la Universidad ha resultado impoluta, no ha habido mancha en las finanzas y manejos de la Universidad”.

Por su parte, Jesús Madueña Molina dividió su discurso entre agradecimientos a los ex rectores presentes, personajes del presídium, su familia y a trabajadores universitarios y en general a la comunidad rosalina tras señalar 15 meses de resistencia de defensa jurídica por los juicios que hasta el día de hoy mantiene.

Proporcionó una amplia explicación sobre el actual proceso legal, así como los avances en materia jurídica.

“Ha sido tal el asedio de esta dependencia que al día de hoy existen nueve carpetas de investigación en este rubro y tres vinculaciones a proceso, y acumulo dos separaciones del cargo, porque aunque no lo parezca, pero estando suspendido del cargo el Juez me volvió a suspender, pero no sé de qué, pero así es la justicia en Sinaloa.

“Reitero mi gratitud a toda la comunidad rosalina que ha salido a la calle a demandar respeto a la dignidad y autonomía universitaria que ha alzado la voz para exigir que se ponga fin al discurso de odio que nada aporta al desarrollo de la educación y de la sociedad”.

Después de agradecer a todo su equipo de trabajo en el tiempo que fue rector, cerró su discurso señalando lo que representó para él ocupar el máximo cargo ejecutivo de la UAS durante 28 meses.

“Quiero reiterar mi agradecimiento a este Honorable Consejo Universitario y a la comunidad rosalina, gracias por depositar su confianza en mi persona y en mi propuesta, gracias por acompañarme como rector durante 28 meses, tiempo en el que puse todo mi empeño y capacidad para cumplir con su encomienda, espero haber estado a la altura de las aspiraciones de todas y todos ustedes. A pesar de las circunstancias fue este el mejor tiempo de toda mi vida”, concluyó.