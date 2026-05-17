Asume Ana Cecilia Carrillo la secretaria general del STASAC

CULIACÁN._ Ana Cecilia Carrillo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas del comité electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, fue elegida este sábado como nueva secretaria general de la organización sindical para el periodo 2026-2029.

La designación se realizó durante una reunión interna del comité, en la que los integrantes definieron la nueva titularidad de la Secretaría General tras haber rendido protesta el pasado 15 de mayo en el salón FigloSTASE.

Carrillo formaba parte del proyecto encabezado por Olmes Homar Salas Gastélum, secretario general electo que fue asesinado el pasado 30 de abril; y había asumido la Secretaría de Finanzas dentro de la planilla roja.