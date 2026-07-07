Buscan enaltecer la identidad de Culiacán a través del Distintivo Gastronómico ‘¡Mi gusto es!’

Con el objetivo de proyectar la riqueza culinaria de la capital sinaloense y fortalecer el sentido de pertenencia entre sus habitantes, el Ayuntamiento de Culiacán, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mantiene vigente la iniciativa del Distintivo del Orgullo Gastronómico “¡Mi gusto es!”.

La regidora, Cinthia Valenzuela Langarica, compartió que el proyecto institucional pretende no solo reconocer el sabor de los platillos locales, sino también visibilizar a quienes preservan y modernizan la cocina regional desde diversos ámbitos.

“Es el objetivo que, en el marco del aniversario de Culiacán, que como sabemos se conmemora en septiembre, se pueda reconocer y otorgar esos distintivos a diferentes restaurantes y cocinas”, informó Valenzuela Langarica.

La convocatoria se divide en tres vertientes principales diseñadas para cubrir todo el espectro de la oferta alimentaria de la ciudad y la primera de ellas reconoce a establecimientos con una trayectoria que forma parte de la memoria histórica de Culiacán.

La segunda categoría se enfoca en la salvaguarda de la herencia local, premiando a cocineros dedicados a mantener vivas las recetas ancestrales y, finalmente, existe un espacio para la innovación con raíz sinaloense, dirigido a propuestas contemporáneas que promueven prácticas sostenibles con un sello de identidad propia.

“Son parte del emblema de lo que representamos como culichis, que se distinga”, compartió.

Para la evaluación de los perfiles, el comité calificador considera aspectos fundamentales como la longevidad de los negocios, priorizando aquellos que cuentan con más de 25 años de servicio.

Asimismo, se analiza la fidelidad a las tradiciones, la conservación de la esencia de cada propuesta y la capacidad de transmitir los conocimientos culinarios de una generación a otra, cumpliendo así con un rol de guardianes del orgullo cultural.

Actualmente, un comité integrado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Turismo y académicos de instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, se encuentra en la etapa de análisis de las propuestas recibidas.

Hasta el momento se han revisado los expedientes de 28 establecimientos que incluyen giros variados como carretas de tacos de amplia tradición, marisquerías, cenadurías y locales de menudo que son referentes en la comunidad.

Hasta el momento se han revisado los expedientes de 28 establecimientos que incluyen giros variados como carretas de tacos de amplia tradición, marisquerías, cenadurías y locales de menudo que son referentes en la comunidad.

Tras una primera etapa de evaluación individual, los miembros del comité tienen programada una reunión de seguimiento para el próximo martes 14 de julio con el fin de revisar puntajes y resolver posibles empates en las calificaciones.

Posteriormente, las postulaciones que cumplan con el perfil de las categorías serán sometidas a una votación ciudadana a través de medios digitales oficiales, la cual se llevará a cabo del 20 al 31 de julio.

Los resultados finales se darán a conocer públicamente el 7 de agosto de 2026 y las diez postulaciones con mayor votación en la categoría de establecimientos, junto con las cinco más votadas en las categorías individuales, recibirán un reconocimiento oficial y una placa conmemorativa para sus centros de trabajo.

La ceremonia de entrega de estos distintivos está proyectada para realizarse en el mes de septiembre, coincidiendo con los festejos por el aniversario de Culiacán, brindando un espacio para resaltar las historias de éxito que dan vida a la cocina de la ciudad.