CULIACÁN._ Sinaloa se encuentra en el momento con más contagios de la cuarta ola de la pandemia por Covid-19, advirtió el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y se espera que empiece a bajar en febrero y para marzo se aplane la curva, lo que permitirá conocer si se realizarán eventos como el Carnaval de Mazatlán.

“En este momento estamos en el momento más alto de la curva de contagio; por la experiencia que hemos visto en otros países como Sudáfrica, en Estados Unidos incluso que ya está bajando también la curva de contagio, nosotros pensamos que lo máximo se va a dar en este mes de enero”, expuso el funcionario estatal.

“Posteriormente, de acuerdo a especialistas, va a bajar en lo que es el mes de febrero y posiblemente el mes de marzo alcance la meseta, incluso se habla de que ya pudiera volverse de pandemia a endemia”.

Es a partir de este alto índice de personas contagiadas que eventos se han tenido que cambiar de fecha, como es el caso de la ExpoAgro Sinaloa 2022, respecto a la cual el Secretario de Salud informó que fueron los propios organizadores quienes decidieron posponerla a cuando haya mejores condiciones sanitarias en la entidad.

Mismo caso para la visita a los campos de girasoles en Mocorito, cuya apertura se pospuso cinco días más de la fecha que se había definido, así como la suspensión del Maratón Internacional de Culiacán y la decisión pendiente sobre el Carnaval de Mazatlán.

“Se va a monitorear, hay un monitoreo aquí en el área de salud y la curva todavía no baja, si la curva no cede la probabilidad de Carnaval es escasa, porque necesita que se registren realmente ya un aliciente a la baja, si no no sería el Carnaval. Quiero decirles que eso es un asunto que lo consultamos y lo vamos a consultar con los munícipes”, agregó Rubén Rocha Moya

El Gobernador anunció que se reunió con el equipo de especialistas del área de salud que ven los indicadores de la pandemia en la entidad y señaló que hay confianza en el registro que están haciendo, por lo que para esta semana, ahora sí, se podría esperar una decisión final sobre el evento.

“Yo creo que es esta semana, porque no pueden hacer esperar a quienes hacen contratos para el Carnaval, porque son cosas de negocios, pero tratándose de un evento tan internacional, tiene más o menos similitudes, pero es más pequeño el caso del maratón (de Culiacán), no son eventos locales, es diferente, el problema es cuando vienen de fuera, además de que las propias pruebas están escaseadas, hay pocas pruebas para poder exigir que se las hagan”, abundó.