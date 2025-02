Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, defendió una colecta convocada por la institución para apoyar a ex directivos acusados por delitos de corrupción, en contra de la casa de estudios, y que estos paguen 20 millones de pesos que les permitan suspender procesos penales en su contra.

El dirigente universitario, junto con su antecesor, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, también estuvieron involucrados en investigaciones penales de la Fiscalía General del Estado por autorizar compras a sobreprecio y sin licitar que pusieron en riesgo las finanzas de la UAS. Sin embargo, ellos dos lograron librar las acusaciones sin obligación de pagar.

Por su parte, los ocho integrantes del comité de adquisiciones de cada Rector, se comprometieron a abonar 20 millones de pesos en un plazo de seis meses a las arcas de la institución como acuerdo reparatorio.

“Hubo un problema, que ustedes vieron que vivimos durante casi 20 meses en un conflicto, al último se llega a un acuerdo por mediación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Subsecretario César Yáñez, un acuerdo político para terminar con el conflicto”.

“El acuerdo fue, a través de los comités de adquisiciones, el acuerdo fue terminar con una suspensión condicional del proceso en donde los comités se comprometían para terminar el acuerdo de que iban aportarle a la Universidad lo que la Fiscalía decía que era la dañada, aportarle 20 millones, como no los tienen ellos solicitaron a través de sus abogados que la Universidad abriera una cuenta en donde hubiera una referencia de qué se trataba”.

“No es una deuda de la Universidad, fue un acuerdo entre la Fiscalía, el Poder Judicial local y la Universidad con la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador del Estado”, respondió el Rector.

Con esta colecta se pretende que la comunidad de la UAS, presunta víctima de compras gestadas por los comités de adquisiciones, pague la suspensión del proceso a los acusados de poner en riesgo la estabilidad económica de la casa de estudios.

Madueña Molina aseguró que las donaciones que se han recibido de parte de algunos trabajadores, como directores de unidades académicas, son totalmente voluntarias.

Recalcó que esta práctica refuerza la solidaridad entre la comunidad universitaria.

“Lo que sí estoy viendo es mucha colaboración por parte de los compañeros universitarios, porque si algo tenemos en la Universidad es que somos solidarios, pero esa es la situación, no hay que cambiar de nombre, no hay que poner palabras que no son. Fue un acuerdo político”.

“Por supuesto que yo voy a apoyar a los compañeros, somos compañeros universitarios. Si alguien de la Universidad quiere cooperar, no tiene que enojarse nadie, el que no quiera pues no coopera. Si tú tienes 100 mil pesos dices “deme 10 recibos de 10” y tú vas, eso depende cada quien de su capacidad”, manifestó Jesús Madueña.