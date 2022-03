$!Dice Rector de la UAS que ya no hablará sobre deuda con el SAT; insiste que no existe un embargo

Sobre el tema del embargo que el Sistema de Administración Tributaria podría hacer a la Universidad Autónoma de Sinaloa y que fue expuesto por el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña Molina expresó que ese tema ya no lo va a tocar.

“Yo creo que no nos estamos entendiendo eh ¿quién dice que hay un embargo?, ¿quié dice todo eso?, yo he tenido ya varias conferencias con ustedes, el tema ya no lo voy a tocar, porque veo que les digo una cosa y ustedes sacan otra, o por lo menos usted sí, ese tema ya lo he comentado en diferentes ocasiones, tuve al abogado conmigo para que les explicar el tema que tenemos, yo no sé dónde está lo que usted comenta del embargo, ¿cuál embargo pues? si no usted infórmeme, porque yo no sé”, comentó.

“Yo ya les dije que tenemos un litigio, ¿sí o no? y les dije que tenemos una suspensión definitiva en un tribunal sobre cualquier embargo, ¿cuál embargo? no hay ningún embargo”.

Siguiendo con los cuestionamientos por parte de la prensa ante la situación del SAT y la Universidad, el Rector dijo que está a la espera de que el Gobernador busque una reunión con el SAT.

“Conmigo se comunicaron ya de fue la semana pasada, yo me comuniqué con el Gobernador porque nos estaban pidiendo una reunión, pero que estuviéramos los dos, yo le informé al Gobernador y él me dice que esta semana él va a sacar la cita para ir él y yo a México, porque él también querían venir”, señaló.

Detalló que la idea es sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo en esos temas, “jamás la Universidad nunca ha estado de brazos caídos, ni en contra de cualquier situación, como lo dije ahorita, nosotros desde el primer momento estamos atendiendo el tema, hemos tenido reuniones con ellos”.

“La última que tuve con ellos, fue muy claro, yo les dije, háganos una propuesta para verla con el señor Gobernador y depende de ello ver, porque sí quieren que la Universidad desembolse recursos la Universidad no tiene recursos para eso, ahí el señor Gobernador está abierto para apoyarnos, yo le agradezco mucho la disposición que ha tenido con nosotros para apoyarnos y estamos en eso nada más”.

Recalcó que la Universidad tiene una demanda de nulidad y un tribunal les dio la protección a la Universidad, porque la Universidad no es una empresa de lucro, esta es una institución que le da educación a 170 mil sinaloenses, si quieren que la cerremos, pues allá ellos y sería una afectación muy fuerte para el pueblo de Sinaloa.

El Rector dijo, que por parte del SAT no se habló de un embargo, que ellos han sido muy respetuosos con quienes se ha tenido diálogo, tocando también el tema del 3B, devolución que no se les ha sido entregada.

El pasado lunes 14 de marzo, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que la Universidad Autónoma de Sinaloa por mil 177 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta que no fue enterado al SAT, y 862.3 mil pesos de accesorios, sumando así 2 mil 035 millones de pesos de crédito fiscal de los años 2015 y 2016.

Ante esto, el Rector de la Universidad y su asesor jurídico señalaron que las cifra que ha sido requeridas por concepto del año 2015 es de 193 millones de pesos y en el 2016, 302 millones de pesos, lo que llega a apenas 495 millones de pesos, y que no corresponden a lo mil 177 millones de pesos que señaló Gobierno del Estado, esto de acuerdo a las auditorías que se realizaron en el 2015 y 2016.

En cuanto a las devoluciones que no se han hecho por parte del Gobierno del Estado y que corresponden a los años de la rectoría de Juan Eulogio Guerra Liera y los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, el actual Rector de la UAS Jesús Madueña Molina señaló que esto corresponde al artículo 3B de la Leyva de Coordinación Fiscal.