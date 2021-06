Los diputados y diputadas que se ausentaron a la sesión en la que se votó la aprobación de la unión civil de personas del mismo sexo debieron asistir y explicar sus motivaciones para desaprobar la reforma, indicó el defensor de los derechos humanos, Oscar Loza Ochoa.

Aunque el titular de la Comisión Ciudadana por la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa apoya el matrimonio igualitario, precisó que era importante que en la sesión se vertieran diferentes puntos de vista, pues existe pluralidad en el País.

“Yo digo que deberían de haber asistido y haber opinado, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el sentido de que tenían que aprobar de manera positiva la iniciativa, tienen todo el derecho a expresarse si no están de acuerdo. En este país no estamos todos obligados a pensar de la misma manera, y aunque yo no coincida con su manera de pensar, sí estoy de acuerdo con que lo manifiesten e incluso a la hora de votar también estén en desacuerdo, es su derecho”, comentó.

“Es un país plural, pero que la mayoría siempre vaya empujando la carreta a lo positivo, al progreso. Yo creo que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo con la legislación que ayer se aprobó, pero siempre habrá quienes, y están en todo su derecho, no estén de acuerdo”.

El martes, atendiendo un mandato judicial, el Congreso del Estado reformó los artículos 40 y 165 del Código Familiar con la finalidad de extender las figuras del matrimonio y el concubinato a las personas del mismo sexo.

A la sesión no acudieron 17 diputados de diferentes facciones políticas: del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Mónica López Hernández, Gloria Himelda Félix Niebla, Jorge Rodríguez Ayala, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, y Guadalupe Iribe Gascón; de Morena, Flora Isela Miranda Leal, Jesús Palestino Carrera y Juan Ramón Torres Navarro; del Partido del Trabajo, Eleno Flores Gámez, Apolinar García Carrera y Fernando Duarte Mascareño; del PAN Jorge Iván Villalobos Seáñez, y sin partido, José Manuel Valenzuela López.

El diputado del PRI Jesús Armando Ramírez Guzmán asistió a la sesión pero ya no regresó al recinto legislativo luego de decretarse un receso indefinido para dictaminar las iniciativas sobre el matrimonio igualitario. Así como Roxana Rubio Valdez, del PAN, quien presidió la sesión, pero decidió marcharse para no votar.

“Yo espero que esos grupos que ayer se manifestaron en contra y los diputados que no se presentaron a defender su punto de vista en desacuerdo, que esto sirva para una reflexión. Creo que esto va ayudar a que Sinaloa y que el País es plural en todos los sentidos”, dijo Loza Ochoa.

“Lo mejor que tenemos que hacer es la tolerancia en las creencias y prácticas de los que tenemos enfrente y, por otro lado, a final de cuentas el acuerdo entre todos es la única solución que nos puede salvar al País”.