El legado inquebrantable de ‘El Maquío’

A 37 años de su trágica partida en la carretera que conecta Culiacán con Mazatlán el 1 de octubre de 1989, la figura de Manuel Clouthier del Rincón, “El Maquío”, se mantiene en la memoria colectiva de México. Empresario de convicciones firmes, agricultor apasionado y político incómodo para el régimen hegemónico de su época, Clouthier no solo sacudió las estructuras del poder tradicional, sino que rediseñó la ruta cívica por la cual transita la democracia moderna del País.

Sus trincheras Nacido en Culiacán, Sinaloa, el 13 de junio de 1934, “El Maquío” demostró desde joven que el éxito económico no estaba peleado con la responsabilidad social. Como empresario, impulsó el desarrollo agrícola del norte del País y encabezó organismos cúpula como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Sin embargo, su visión le impidió mantenerse en la comodidad de lo corporativo. Comprendió con agudeza que la economía de un país no puede sanar si la política está enferma de autoritarismo y simulación. Por ello, dio el salto a la arena pública.

Fue candidato a la Gubernatura de Sinaloa en 1986 y, posteriormente, candidato a la Presidencia de la República en 1988 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Encabezando caravanas, huelgas de hambre y multitudinarios mítines, sacudió las conciencias de millones de mexicanos que comenzaron a perder el miedo frente al corporativismo de Estado. El político panista Carlos Castillo Peraza dijo que “El Maquío” no enseñó a los mexicanos a votar por un partido, los enseñó a perder el miedo, y su mayor victoria fue devolverle la dignidad al ciudadano de a pie.

Imagen de su boda con Leticia Carrillo en Culiacán. ( )



Un boquete al sistema Antes de la irrupción de Clouthier del Rincón en la contienda presidencial de 1988, la política mexicana era de formas rígidas, discursos encorsetados y una oposición acostumbrada a negociar su propia marginalidad. El empresario sinaloense, formado en las filas del liderazgo agrícola y patronal, rompió el molde con una elocuencia bronca, de campo, que descolocó al régimen del PRI. El mayor mérito político de Clouthier no residió únicamente en las urnas, sino en desmitificar al poder. “Le quiero abrir un boquete al sistema político por donde yo quepa”, repetía con vehemencia. Su aporte trascendió el ámbito partidista al instalar en la sociedad civil una premisa fundamental: la democracia no es una concesión del Estado, sino un derecho que se arrebata mediante la movilización pacífica. Junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, articuló las históricas protestas contra la “caída del sistema” en 1988. A través de huelgas de hambre, ayunos y bloqueos de puentes internacionales, el Maquío forzó las costuras de un autoritarismo en decadencia, sentando las bases institucionales que darían origen a la autonomía electoral en México (el antecedente directo del IFE).



Un faro permanente para el México de hoy A más de tres décadas de su fallecimiento, recordar a Manuel Clouthier del Rincón va mucho más allá de simple nostalgia, representa la oportunidad de revalorar el activismo civil sin simulaciones y el amor entrañable por la patria. “El Maquío” enseñó que la democracia no se otorga desde la cúspide gubernamental, sino que se construye desde abajo, exigiendo rendición de cuentas y apostando siempre por la vía pacífica. Sus dichos continúan retumbando como un recordatorio permanente de que la libertad exige un precio constante de valor y congruencia. “La democracia presupone el pluralismo ideológico y político. Entre más crítica es una sociedad, tanto más democrática y permeable se vuelve”, es una de sus frases. Para “El Maquío”, la democracia no concluía al depositar la boleta; apenas comenzaba. Sostener una cultura cívica exigente frente a cualquier gobierno -sin importar el color o la ideología- sigue siendo el mayor déficit del México actual, y a tentación de caer en caudillismos o en la polarización esteriliza la capacidad de exigir cuentas claras. “Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar”, solía decir, y en un México que enfrenta desafíos profundos en materia de seguridad, justicia y fortaleza institucional, la lección del Maquío sigue vigente.

El legado Tres días después de su fallecimiento, el 3 de octubre de 1989, el historiador Enrique Krauze escribió un texto en el periódico La Jornada al que tituló “Manuel J. Clouthier: Coraje cívico”, y en él señaló: “En un medio político acostumbrado a la manipulación y la mentira, dio una lección de sencillez, espontaneidad y hombría. En la futura historia de la democracia mexicana aparecerá sonriendo, echado ‘p’adelante’ y sin rajarse. Así hay que recordarlo. Miguel Palacios Macedo ha dicho que el mejor Vasconcelos, el del 29, actuaba más por ‘pálpito que por cálculo’. Clouthier hizo lo mismo. Con pálpito logró resultados prácticos más firmes que los de aquel Madero culto. No es casual: tenía el corazón más grande que su cuerpo”. En aquel aciago 1 de octubre de 1989, México perdió a un líder extemporáneo; sin embargo, el impulso con el que irrumpió en la vida pública sigue marcando las fronteras entre el país que fuimos y la democracia que aún intentamos construir.

Portada de Noroeste el día de la muerte de “Maquío” Clouthier.