El PAS dice no temer a la creación de nuevos partidos en Sinaloa; el reto es mantener el registro, señala líder

Ante la búsqueda de seis organizaciones de convertirse en nuevos partidos locales y obtener su registro en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el líder del Partido Sinaloense Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que no existe ningún temor de que el partido pierda la fuerza, y que el reto no es registrarse, sino mantenerse después de las elecciones.

“La vez anterior un partido local que casi le puso los mismos colores que el nuestro y aparte le puso sinaloense también para confundir a la gente, pero no aguantó, no aguantó la primera prueba, perdió el registro, porque no consiguió votos”.

El líder del Partido Sinaloense recordó que se ha promovido una iniciativa ante el Congreso de la Unión en la que se propone incrementar del 3 al 5 por ciento de votación para mantener el registro.

“Aquí acuérdese de que nosotros promovimos ante la ciudadanía una iniciativa, que por cierto está todavía en el Congreso de la Unión en la Congeladora en donde llevamos más de 260 mil firmas de puros sinaloenses para que se legisle en torno a incrementar el umbral del 3 al 5 por ciento de la votación para mantener el registro y curiosamente, pues no han legislado”, indicó.

“Le tienen miedo, porque difícilmente agarran el 3, ya ve cuantos partidos desaparecieron, aquí el problema no es conseguir los requisitos para registrarse, para eso hay muchas habilidades para poder conseguir el registro, aquí el reto es mantenerlo”.

Corrales Burgueño detalló que de lo se trata es de convencer a la ciudadanía y la única forma de hacerlo es con trabajo, “entonces vamos a ver cuantos de estos partidos mantienen su registro, seguramente los habrán de registrar, pero habrá que ver en la elección, cuántos de esos quedan”, dijo.

En los últimos días, dentro del Partido Sinaloense se han dado a conocer públicamente varias renuncias, entre ellas las de los diputados locales Martín Vega Álvarez y Rosario Sarabia Soto, quienes renunciaron al grupo parlamentario del PAS para unirse a la bancada de Morena, además de las alcaldesas Claudia Valdez Aguilar y Carla Úrsula Corrales, de Rosario y Cosalá.