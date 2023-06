Fue durante el primer receso otorgado en la audiencia para imputación celebrada el 1 de junio cuando el ex Alcalde del puerto solicitó explicaciones a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Nereida Avilés Aceves, sobre el porqué López Delgado no había sido acusado en el caso de la compra ilegal de vehículos.

Asimismo, en varios de los oficios que contenían declaraciones de personas entrevistadas por la Fiscalía, como el ahora Alcalde Édgar González Zataráin, se señaló a Loar Susek de ser partícipe en el proceso de autorización y posterior compra de los vehículos.

Ante este cuestionamiento, Avilés Aceves respondió que no podía dar comentarios al respecto, puesto que éstos podrían usarse luego en su contra; dicha respuesta no terminó de convencer ni a “El Químico” ni a Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero e imputado quien también pidió aclaraciones.

Cabe mencionar que hasta el momento, Loar Susek López Delgado no ha comparecido junto a Luis Guillermo Benítez Torres, pese a que se ha visto vinculado al caso.