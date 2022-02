“Es una labor de no rendirse, a mí también me pasa con la pandemia (momentos de incertidumbre), pero lo que me mantiene haciendo cosas es que me gusta y no me rindo, sé que van a salir nuevos modelos, nuevas piezas y alianzas con otras marcas”, aseguró.

Lorely narra el proceso que hay detrás de un producto artesanal, todo el trabajo que un emprender realizar para vender sus piezas.