Las leyes estatales no están por encima de las federales, por lo que el Congreso del Estado debió cumplir con las jerarquías, señaló el analista político Ernesto Hernández Norzagaray respecto a que el Legislativo “perdonó” al Gobernador Rubén Rocha Moya de la violación de la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que están manipulando la ley con el fin de que no se sancione a nadie y es un uso leguleyo para evitar sancionar al Gobernador, así de sencillo lo veo”, criticó.

“Le dan vuelta al asunto. Recordemos que la consulta de revocación de mandato fue federal y el señor Gobernador no solo hizo campaña ahí en el estado, anduvo en otros estados”, subrayó.

El pasado 28 de julio, en la última sesión de este periodo ordinario, el Congreso del Estado acordó no sancionar al Gobernador tras la sentencia del TEPJF. Para ello utilizaron la Ley de Responsabilidades de lo Servidores Públicos de Sinaloa para justificar que no le corresponde penalizarlo, lo que quedó plasmado en un documento de 46 páginas.

Hernández Norzagaray señaló que debió haber un posicionamiento al respecto por los partidos de oposición y que esto deja la puerta abierta a que vuelva ocurrir en este tema y otros.

“Aquí no se trata de quedar bien con el Gobernador, simple y sencillamente aplicar. Y si los legisladores no respetan las leyes entonces ¿a quién podemos pedirle que respeten la ley?”, sentenció.

“Habla mal del Congreso en general pero en particular habla mal de las oposiciones, yo entiendo que los diputados de Morena y sus aliados puedan salir a decir que no se cometió ninguna violación a la ley, pero no acepto, no comprendo por qué los partidos de oposición llámese el Partido Acción Nacional, llámese PRI, llámese PAS también estén en la misma tesitura”, subrayó el analista político.