Esto no va a parar, el Gobierno federal eligió no combatir al crimen organizado, advierte Ismael Bojórquez

Esto no va a parar, el Gobierno federal eligió no combatir el crimen organizado, expresó Ismael Bojórquez, director del semanario Riodoce, ante el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán.

“Esto no va a parar, el Gobierno federal eligió no combatir al crimen organizado, esa fue su elección, decidió pensar en medidas a largo plazo, que si funcionan o no funcionan, pues no lo sabemos, es a largo plazo”, comentó.

Recordó que cuando asesinaron a Javier Valdez, se expresó que no iban a parar los crímenes, ya que el crimen de Javier se estaba dando en un contexto de violencia que no iba a cambiar de la noche a la mañana y también en un contexto de impunidad.

“Desgraciadamente teníamos razón, nosotros hicimos un análisis muy efectivo con todo el dolor que nos estaba causando la muerte a unas horas de que fue asesinado Javier, pero tuvimos que decir eso y efectivamente, desde que mataron a Javier para acá han asesinado a 50 periodistas, solamente en los últimos tres años han matado a 34”, indicó.

Expresó que el asesinato de Luis Enrique Ramírez es una mala señal, porque es un golpe directamente al medio periodístico, otro golpe más después de todo lo que ha estado ocurriendo en estos años, y en este año en particular que ya van nueve periodistas asesinados.

Antes las coincidencias y similitudes que han resaltado entre el crimen de Javier Valdez y Luis Enrique Ramírez, las calificó como “coincidencias macabras”.

“Son ‘coincidencias macabras’, tendríamos que estar pensando en alguien que está elucubrando, cuando mataron a Javier fue el 15 de mayo, a él lo mataron un 5 de mayo, el Fiscal Ríos Estavillo tenía dos meses en el cargo, la Fiscal tiene tres meses, Quirino tenía seis meses en el cargo, Rocha tiene seis meses, son muchas coincidencias, justo aquí el gobierno de Rocha tiene un gran reto que es aclarar y demostrar que él sí va a esclarecer ese tipo de crímenes, casi siempre quedan en la impunidad”, dijo.

Sobre la respuesta que han dado las autoridades, dijo que lo que se necesita no es que se diga que van a esclarecer el caso, y que se solidaricen con la familia, sino que se presenten hechos, resultados y que efectivamente los crímenes se castiguen.