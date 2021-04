La candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, centró su discurso en propuestas y no participó en discusiones o ataques personales durante el primer debate de aspirantes al Ejecutivo estatal, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Millán Bueno inició su participación abordando sus promesas en el campo educativo, siendo la primera interesada en gobernar Sinaloa en hablar sobre este tema, priorizando la atención al acceso de las tecnologías para los estudiantes del estado.

“Quiero que a nadie le falte una tablet, que a nadie le falte conectividad”, expresó la abanderada del partido rosa.

“En mi Gobierno facilitaremos la inserción a aquellos niñas y niños que han dejado las aulas. Yo sí sé cumplir”.

Las réplicas de Millán Bueno fueron, en general, aprovechadas para exponer sus propuestas y solo utilizó su tiempo para responder a comentarios de Mario Zamora Gastélum en dos ocasiones: en un primer momento respondió a un señalamiento del candidato de la Alianza Va por Sinaloa en el que acusó al Partido Sinaloense de utilizar la estructura de la UAS para la campaña.

“Yo sí estoy de acuerdo que no hayan maestros, ni alumnos, de la UAS, ni de ninguna institución educativa forzados a hacer política, pero tampoco que hayan funcionarios públicos del Gobierno del Estado que utilicen los programas a favor de sus candidatos”, mencionó.

“No puede ser posible de ninguna manera el uso irregular de los recursos públicos, en ninguna situación”.

Minutos antes de estos comentarios, el candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD, había señalado a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS, de utilizar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa en su campaña.

En cuanto al comentario de los funcionarios públicos participando en actos de proselitismo, cabe destacar que la semana pasada, Rocha Moya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de Evelio Plata Inzunza, titular de la Secretaría de Pesca, por presentarse a un evento político de Zamora Gastélum en horario laboral.

En otra intervención, Millán Bueno enfatizó que en la contienda por la Gubernatura de Sinaloa hay más de dos candidatos y todos merecen respeto.

“En esta contienda hay más de dos, somos muchos, y merecemos respeto”, arremetió.

El miércoles, la casa consultora Consulta Mitofsky reveló que Mario Zamora Gastélum, candidato de la Alianza Va por Sinaloa, se encuentra a 5 puntos de diferencia en el rubro de intención de voto en relación con Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense.

Entre Zamora Gastelúm y Rocha Moya constituyen el 73.9 por ciento de los encuestados, de acuerdo al estudio.

Millán Bueno agregó la importancia de las mujeres en la vida política de Sinaloa, y reprobó la estrategia de utilizar al género femenino como un gancho para captar electores en los próximos comicios.

“Creo fervientemente que es tiempo de abrir los espacios para la toma de decisiones a la participación de las mujeres, de terminar con el abuso del que somos objetos: no más violencia sexual, no más violencia física, no más violencia laboral y por supuesto no más violencia política”, señaló.

“No podemos permitir que falten espacios reales de participación a las mujeres. Llegar aquí me costó mucho, decisiones importantes que tuve que tomar”.



GOBERNAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Una administración estatal con perspectiva de género es la que encabezaría Rosa Elena Millán Bueno de verse beneficiada en los próximos comicios a la Gubernatura de Sinaloa, prometió la abanderada del partido Fuerza por México.

“La integración de mi gabinete tendrá una perspectiva de género”, garantizó.

En este sentido, se brindarán apoyos alimentarios para madres de familia, créditos de vivienda y transporte público seguro para niños, mujeres y adultos mayores. Además, se atenderá de manera puntual a las madres de personas desaparecidas, y se reactivarán las guarderías para las madres trabajadoras.

La abanderada del partido Fuerza por México precisó la importancia de atender a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pues no se puede continuar creyéndole al agresor sobre a la víctima, condenó.

La candidata a la Gubernatura prometió crear unidades especializadas para atender a mujeres víctimas de violencia.

“Para entender esta demanda tenemos que coordinar de manera efectiva los cuerpos de seguridad”, dijo.

También, aseguró que atenderá a los policías en cuanto sueldos y prestaciones, así como dotar a las viudas de elementos y sus hijos con apoyos económicos y becas.

“Tenemos que ver al policía como una persona”, expresó.