Fiscalía investiga como feminicidio asesinato de dos mujeres en Culiacán; suman siete casos en mayo

La Fiscalía General del Estado informó que el asesinato de dos mujeres registrado en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que en lo que va de mayo se han contabilizado siete casos de este delito en Sinaloa.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que ambas carpetas de investigación fueron iniciadas como feminicidio y que ya existen líneas de investigación abiertas, principalmente en torno a una de las víctimas.

“Está registrada la carpeta de investigación como feminicidio para ambas. Lamentablemente las dos fallecieron ahí en el lugar y sí hay línea de investigación ahí, principalmente con una de ellas donde empieza el hecho”, declaró.

Aunque fue cuestionada sobre si existe alguna relación sentimental, de pareja o familiar detrás del crimen, la funcionaria indicó que hasta el momento esa hipótesis no ha sido confirmada.

“Hasta este momento no tenemos esa línea de investigación sobre lo que se está integrando”, dijo.

La Fiscal evitó proporcionar mayores detalles sobre el avance de las indagatorias al señalar que la información continúa en integración.

Respecto a la incidencia de violencia contra las mujeres, informó que durante mayo se han registrado siete feminicidios en la entidad.

“En este mes en lo que va de estos días se han registrado siete feminicidios”, expuso.

Añadió que la Fiscalía mantiene el procesamiento de las escenas y la clasificación de los delitos conforme avanzan las investigaciones.

Sobre la posible relación de estos hechos con la ola de violencia que enfrenta Culiacán por la disputa entre grupos criminales, indicó que algunos feminicidios recientes no han tenido vínculo con el conflicto delincuencial, aunque otros sí presentan características relacionadas con actividades del narcomenudeo.

“Algunos se han estado resolviendo en donde no han estado relacionados a la situación del conflicto delincuencial que vive Culiacán, pero algunos otros han tenido algún tipo de especificación o característica relativa al narcomenudeo”, comentó.

Sin embargo, precisó que aún es prematuro establecer si el caso de las dos mujeres asesinadas en la Colonia Emiliano Zapata tiene relación con el contexto de violencia criminal.

“Hasta este momento es muy pronto para determinar una posible confirmación sobre que si tuviera algo que ver”, puntualizó.