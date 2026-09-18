$!Fuerte lluvia azota Culiacán; deja cortes de luz, encharcamientos y árboles caídos

CULIACÁN._ Una fuerte tormenta registrada durante la tarde de este viernes 18 de septiembre provocó afectaciones en distintos sectores de Culiacán, entre ellas interrupciones en el suministro de energía eléctrica, encharcamientos y caída de árboles.

La lluvia comenzó a intensificarse durante la tarde y estuvo acompañada de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, condiciones que generaron complicaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Protección Civil mantuvo recorridos para identificar zonas con acumulación de agua y atender los reportes derivados de la tormenta.

En distintos sectores se registraron calles y avenidas con acumulaciones importantes de agua, además de corrientes generadas por los escurrimientos. Uno de los puntos señalados fue el bulevar Agricultores, donde el agua descendió desde sectores como Las Coloradas, 5 de Febrero y Las Cascadas.

También se reportó la caída de árboles, entre ellos uno de grandes dimensiones sobre la Calzada Insurgentes y José Aguilar Barraza, en la zona Centro de la ciudad, lo que generó afectaciones a la circulación.