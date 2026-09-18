$!Fuerte lluvia azota Culiacán; deja cortes de luz, encharcamientos y árboles caídos

CULIACÁN._ Una fuerte tormenta registrada durante la tarde de este viernes 18 de septiembre provocó afectaciones en distintos sectores de Culiacán, entre ellas interrupciones en el suministro de energía eléctrica, encharcamientos y caída de árboles.
La lluvia comenzó a intensificarse durante la tarde y estuvo acompañada de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, condiciones que generaron complicaciones en diferentes puntos de la ciudad.
Protección Civil mantuvo recorridos para identificar zonas con acumulación de agua y atender los reportes derivados de la tormenta.
En distintos sectores se registraron calles y avenidas con acumulaciones importantes de agua, además de corrientes generadas por los escurrimientos. Uno de los puntos señalados fue el bulevar Agricultores, donde el agua descendió desde sectores como Las Coloradas, 5 de Febrero y Las Cascadas.
También se reportó la caída de árboles, entre ellos uno de grandes dimensiones sobre la Calzada Insurgentes y José Aguilar Barraza, en la zona Centro de la ciudad, lo que generó afectaciones a la circulación.
En las inmediaciones de Palacio de Gobierno, otro árbol cayó sobre el Bulevar de los Insurgentes y una persona quedó atrapada durante el incidente, aunque posteriormente fue rescatada sin lesiones de consideración, de acuerdo con reportes de Protección Civil.
La tormenta también ocasionó interrupciones del suministro eléctrico en diferentes sectores de la capital sinaloense, mientras cuadrillas trabajaban para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Durante la tarde, el Instituto Estatal de Protección Civil había advertido sobre la posibilidad de lluvias fuertes en Culiacán, con acumulaciones estimadas de entre 25 y 50 milímetros, además de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de tormenta.
En el sector oriente de la ciudad incluso fue detectada caída de granizo asociada con la celda de tormenta, de acuerdo con el monitoreo meteorológico de Protección Civil.
Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones durante la noche y exhortaron a la población a evitar zonas con corrientes de agua, canales y vialidades con acumulaciones que representen riesgo.