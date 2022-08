Son empleados no reconocidos, no cuentan con un salario fijo, seguridad social ni prestaciones de ley, en promedio ganan 200 o 300 pesos cada día, por ello, los pepenadores del relleno sanitario de Culiacán visten y calzan con los desechos que para alguien más es basura.

“Se podría decir que es el único beneficio que tenemos porque los sueldos son bajos, ganamos poco, pero eso nos ayuda a que nos alcance porque tampoco tenemos Seguro Social, tenemos que gastar en medicamentos, si no no nos alcanzaría para poder tener una vida digna”.

“Pueden ganar desde 200 hasta 300 dependiendo lo que trabajes y lo que te halles, no gana lo mismo una persona de la tercera edad y un joven de 18 años, hay quienes ganan 100 pesos en el día y otros hasta 300”.

Esmeralda Terán comentó que el no contar con seguridad social y trabajar en un espacio sin medidas de protección los riesgos son muchos, y al sufrir una lesión dejan de trabajar hasta recuperarse sin tener algún tipo de apoyo o prestación social.

“Las personas que dejan de trabajar tres o cuatro días esos días no se los pagan, no están asegurados ni nada y son días en que su familia no come, eso es lo malo de trabajar en el basurón, sin seguro sin nada, si te golpeas un pie dejas de trabajar un mes y ese mes no vas a comer, vas a batallar”, sostuvo.

Por lo anterior pidió a las personas empatía con los pepenadores, quienes viven de lo que encuentran en la basura, Esmeralda exhortó a la población a no dañar a propósito los productos que van a tirar, pues hay alguien más que le puede dar una segunda vida.