“Nosotros no vamos a dar un paso atrás en esto de defender la autonomía en los tribunales hasta que tengamos el cese definitivo de esa ley”.

“Hoy por ejemplo el Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política llamaba al diálogo, pero cómo es posible que llamen al diálogo y dicen que no hay marcha atrás a ninguna disposición de la Ley de Educación del Estado, nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta”, exclamó.

“Hay un llamado a que se haga un cese de hostilidades y nosotros estamos acatando, nosotros no vamos a hacer ninguna marcha porque vamos a honrar la palabra del Secretario de Gobernación punto, a don Adán Augusto porque él es el que vigila el tema de la estabilidad de todo el País”, explicó.

Aseguró que señalan a las autoridades UAS de oponerse a la Ley Orgánica para desviar el foco de atención de la presunta violación de la autonomía universitaria.

“No voy a ser un Rector que se diga en la historia que me dejé pisotear por parte de una autoridad porque para nosotros la autonomía es sagrada en todas las universidades del País... en donde se intenta vulnerar inmediatamente nosotros salimos a protestar porque autonomía significa auto gobierno”, exclamó.

“Yo digo ‘vamos revisando la Ley Orgánica pero que se armonice la Ley de Educación del Estado’ y ellos dicen ‘eso no está a negociación’, entonces ¿qué quieren que negociemos? Si no armonizan la Ley de Educación del Estado yo no tengo por qué sentarme con ellos”.