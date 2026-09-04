$!‘Imelda Castro es una coordinadora superfuerte’: Ariadna Montiel respalda su liderazgo en Sinaloa

Durante su visita a esta capital, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el proceso de selección de la persona coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa fue tan transparente que al final hubo una acción de unidad por parte de todos los aspirantes. “Imelda Castro es una coordinadora superfuerte, primero, porque tiene experiencia, no es una política que recién apareció, por el contrario, tiene muchos años de trayectoria, siempre en la izquierda, siempre en las causas del pueblo”, destacó.

La dirigente nacional de Morena dijo, ante medios de comunicación, que su visita a Sinaloa obedecía a que hay mucha tarea por realizar, y explicó que eso implica mantenerse en el territorio, fortalecer la afiliación, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos meses. “Insisto en que eso nos ha colocado como el partido más grande de la historia de México, y nos sentimos orgullosísimos de eso porque es con el esfuerzo de nuestros compañeros de la estructura”, resaltó. También aseguró que todo el proceso de selección de Imelda Castro como coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa fue muy transparente para los compañeros y las compañeras que participaron en él.