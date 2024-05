Resulta irresponsable la justificación del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto a los hechos de inseguridad durante el actual proceso electoral, pues no debería normalizarse ningún acto violento, criticó la candidata al Senado de la República por PRI-PAN-PRD, Paloma Sánchez Ramos.

Este 23 de mayo, cuestionado por el plan de seguridad a implementar durante el día de las elecciones, Rocha Moya desestimó la inseguridad en la contienda electoral, pues dijo que solo es una campaña de los partidos de la oposición. Además, justificó que lo que se vive en el estado está dentro de lo normal.

“Decir que vivir en violencia cabe en la normalidad del estado, eso es una declaración súper irresponsable. Decir ‘ay, no, es normal, así se vive’, no, no se debe de vivir así, no se debe de vivir con inseguridad”, respondió Sánchez Ramos.