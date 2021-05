Las autoridades como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o el Instituto Nacional Electoral no han actuado contra la violencia política de género, ni incentivado a las mujeres a denunciar candidatos con antecedentes de violencia contra las mujeres, permitiendo a candidatos como Billy Chapman seguir con su candidatura, denunció el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, quienes promovieron un juicio de paridad real.

El proceso electoral que concluye el 6 de junio está llegando a su fin y en la Sala Regional del Tribunal, en Guadalajara, mientras que el colectivo sigue a la espera que se resuelva, sin embargo, por la dilatación, encuentran que es omisión y poco interés de las autoridades, además de que por el tiempo solo quedará como precedente para las siguientes elecciones.

“Nos preocupa que por lo avanzado del proceso lo único que vamos a obtener es generar precedentes para que nunca más se violenten los derechos políticos de las mujeres en Sinaloa y queda establecido que para la próxima elección no deberá volver a suceder que las principales alcaldías, las más pobladas y las que más desarrollo tienen, no tengan a la cabeza mujeres como candidatas a las alcaldías”.

Los partidos que en estas elecciones postularon hombres, en las siguientes elecciones deberán postular mujeres por esos cargos, explicó Teresa Guerra Ochoa, integrante del colectivo.

Al inicio del camino para garantizar la representación de mujeres en la política empezó por el 30 por ciento de los espacios en las legislaturas, después 40 por ciento, pero no obligaba a tener paridad total también en los gabinetes, ahora la paridad debe ser en todos los niveles. Antes, detalló Guerra Ochoa, no se les obligaba a los partidos a postular mujeres, lo cual no fue del INE, sino desde la sociedad civil que hizo estas demandas para que haya paridad total.

“Como es de su conocimiento, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses promovió un juicio para la protección de los derechos políticos de las mujeres, al considerar que en Sinaloa las alianzas PAS-Morena y la alianza PRI, PAN y PRD, no habían respetado plenamente el principio de paridad total, al omitir postular mujeres a las alcaldías de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, cuatro alcaldías que concentran el 74.4 por ciento de la votación “, informó el colectivo.

De acuerdo con la abogada, la ciudadanía no es cómplice, por lo que las declaraciones que se hagan desde representantes de los partidos políticos , serán vigilados de que se cumplan en la siguiente contienda electoral.