$!Llaman en ‘El Pan y sus Antojos’ a jóvenes a incursionar en la panadería artesanal, porque se está perdiendo

Se requiere amor, pasión y entrega para dedicarse al mundo de la panadería artesanal, pero lamentablemente se está perdiendo, por eso es necesario que más jóvenes y emprendedores incursionen en la panadería, fue el mensaje del chef Ernesto Beltrán Contreras durante su conferencia en el evento El Pan y sus Antojos.

A lo largo de los años, la entrada de nuevas técnicas y productos de repostería han provocado que la panadería artesanal pierda presencia en la gastronomía sinaloense, también han generado una reducción considerable en los productos que se realizan, cuando la panadería cuenta con un abanico inmenso de productos y creaciones.

“Lo que queremos o tratamos de hacer es que no solamente vean esa opción de repostería, panadería tiene un abanico enorme, muchos de los que están en la escuela realmente no lo ven o no lo conocen, simplemente ven bases de panadería, aquí lo que estamos haciendo es enfocarnos en esa parte que no todos conocen”, explicó el chef.

“Lo que yo siempre he notado cuando imparto la materia de gastronomía artesanal no es que no les guste o no sepan, sino que no les han enseñado a apreciar lo que es la panadería”.

Ernesto Beltrán Contreras es chef especialista en panadería artesanal; desde hace ocho años imparte clases en el Instituto de Ciencias y Artes Gastronómicas y es coordinador de Panadería en Tiendas Chata.