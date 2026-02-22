$!Marchan en Culiacán por Ricardo Mizael y contra la violencia hacia las infancias

Alrededor de dos mil personas marcharon este fin de semana desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe La Lomita hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para exigir un alto a la violencia contra niñas, niños y adolescentes en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la capital sinaloense. La movilización se realizó en memoria de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años de edad que murió el pasado 11 de febrero tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Los Ángeles, en Culiacán. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, el menor habría sido confundido.

Ricardo salió de su casa para comprar un biberón con el objetivo de alimentar a unos gatos que había rescatado. En ese trayecto fue atacado. El hecho generó indignación entre vecinos, colectivos y ciudadanía en general, quienes convocaron a la marcha para demandar justicia y condiciones de seguridad que permitan a las infancias desarrollarse sin miedo. Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los asistentes portaron pancartas y fotografías del adolescente. Entre las consignas se escucharon llamados a frenar la violencia y a garantizar que casos como el de Ricardo no se repitan. Familias completas, jóvenes y adultos mayores participaron en la caminata.







Al llegar a la Catedral, se realizó un acto simbólico en el que se guardó un momento de silencio. Los organizadores señalaron que la movilización buscó visibilizar el impacto que la violencia tiene en niñas, niños y adolescentes, así como exigir acciones concretas por parte de las autoridades para atender la crisis de seguridad. El asesinato de Ricardo Mizael se suma a otros hechos violentos registrados en la capital sinaloense en las últimas semanas, en un contexto marcado por enfrentamientos y ataques armados en distintos sectores de la ciudad.





