‘Me sentí bien’, declara Rocha Moya al finalizar el debate por la gubernatura

Satisfecho con su participación en el primer debate de candidatos y candidatas por la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena y el Partido Sinaloense, se mostró tranquilo al estar con los medios de comunicación y posteriormente con morenistas que lo esperaron en la esquina de Rolando Arjona y Lola Beltrán, afuera del Teatro Lince de la UAdeO, sede del evento.

“Me sentí bien, dije todas las propuestas que traía anotadas y me he comprometido”, comentó Rocha Moya, acompañado de su familia, Alejandro Higuera Osuna, coordinador de campaña, y el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

El morenista dijo que el hecho de que se hicieran señalamientos a su persona durante el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, es un termómetro de que está a la delantera en las preferencias por la gubernatura.

“Todo el mundo me estuvo tirando, pero yo no podía detenerme a contestarle a todos, finalmente hice lo que tenía que hacer, procurar darme lugar y hacer mis propuestas”, declaró, “eso indica mucho, he estado en otros debates donde no he tenido oportunidad de ganar y nadie me ha tirado, eso indica que por algo me están tirando”, agregó.

Ante las críticas al sentido de sus votos en el Senado de la República o de sus bienes inmuebles, expresó que cada quien se hace responsable de cómo plantea sus cosas, pero que son críticas sin fundamentos que se le hacen.

También destacó que ante las invitaciones a realizar un debate entre dos personas solamente, contra Mario Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa de PRI, PAN y PRD, dijo que no tiene por qué hacerlo y usó el argumento de Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, que Zamora Gastélum no va en segundo lugar de preferencias.

“¿Por qué tengo que debatir con Mario? ya le dijo Sergio que no es él el segundo”, refirió.

Al finalizar las entrevistas, Rocha Moya se dirigió al templete donde quienes lo apoyan lo recibieron con un camino despejado para su paso, en donde declaró que a sus contrincantes les duele que haya una alianza entre Morena y el PAS, subrayando que se mencionó a Cuen Ojeda en reiteradas ocasiones en el debate.

“Por fortuna creo que salimos adelante y yo les agradezco infinitamente a ustedes y les reconozco que estén aquí y que me acompañen y nos den aliento que nos levanten el ánimo, son ustedes compañeros del movimiento que aprecio mucho y les doy un abrazo fuerte”, dijo a sus seguidores.

Mientras que el dirigente del Partido Sinaloense celebró al considerar que Rocha Moya fue el candidato con más congruencia y mejores ideas al momento de debatir con las y los candidatos que buscan la gubernatura.