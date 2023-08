El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene derecho a la presunción de inocencia, pues en la etapa de vinculación a proceso no hay delito comprobado y hay que respetar el debido proceso, declaró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Este 21 de agosto, Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso pues el Juez encontró evidencia para presumir la posible comisión del delito de abuso de autoridad, denunciado por la Auditoría Superior del Estado.

“Ese es un tema que ya, allá está con el Juez, es un proceso judicial, de por sí piensan que yo ando ahí, pero ahí está el Juez, tardaron como 12 horas para ver esa cosa, pero son procesos y hay otros que están ahí, pero eso le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial, que se atienda el debido proceso; este de ahora no tiene qué ver con el tema de corrupción, tiene que ver con la negativa a entregar información para hacer auditados, por eso se llama abuso de poder”, indicó el Gobernador.

“Por encima de lo que nosotros pensemos, la Fiscalía dice: yo quiero que le pongan una medida cautelar que no salga del estado, y ¿qué resuelve el Juez?, el Juez dijo que no salga del País, y esa es la que vale, por eso se llama debido proceso; todos los recursos de defensa que tiene el presunto responsable, que mientras no le comprueben tiene el derecho de la presunción de inocencia; que se respete el debido proceso”.

La audiencia para vincular al Rector se extendió por 12 horas, con recesos intermedios. En ella la Fiscalía logró la vinculación a proceso, y el Juez otorgó tres meses de investigación complementaría, que se agotarán el 21 de noviembre y posteriormente se citará a una nueva audiencia.

De acuerdo a la Fiscalía, el Rector cometió de manera dolosa el delito de abuso de autoridad al negarse a que la Auditoría estatal realizara una investigación financiera en la UAS el pasado mes de marzo.