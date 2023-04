Si los productores agrícolas de México buscan alcanzar la rentabilidad en sus cosechas de trigo y maíz es necesario el respaldo de la Federación y los estados con apoyos gubernamentales, alertó el experto en temas agrícolas Raúl Félix de León Martínez.

“Si quieren ayudar al productor tendrían que meter un apoyo a la rentabilidad, no cabe duda que los productores en México necesitan un apoyo”, destacó.

En el caso de Sinaloa se mantiene un debate entre productores agrícolas y el Gobierno del Estado, pues los productores exigen precios por tonelada de maíz de no menos 7 mil pesos, y en el tema del trigo de no menos de 8 mil pesos.

En relación con estas propuestas, el Gobierno de Sinaloa estableció que el precio de garantía para el maíz se fije en 6 mil 965 pesos por tonelada, y en el caso del trigo las negociaciones con el Gobierno Federal se mantendrán hasta la semana próxima.

Para de León Martínez el establecer condiciones para volver rentable la comercialización del grano mexicano es imperativo, pues solamente así se puede alcanzar y mantener una soberanía alimentaria.

“Necesitamos empezar a cambiar porque las cosas ya cambiaron en México, la manera de comercializar en México de la parte de lo que son los granos y los commodities. Yo empezaría a educar a la parte de los productores más sobre que eso no es precio, sería un ingreso, para ubicarlos más”, precisó.

ESTABLECER UN PRECIO DE MERCADO

Raul Felix de Leon Martinez expuso que existen condiciones externas al proceso de producción para establecer el precio de mercado de un producto considerado como materia prima.

Considerando que el maíz y el trigo son productos que cotizan en bolsa y se encuentran dentro de los tratados internacionales que maneja México, las variables internacionales actuales y de proyección a un futuro son relevantes para establecer el precio, lo que afecta no solamente a productores sinaloenses, sino a agricultores en todo el mundo.

“Quieres ver un precio reflejado que le paguen en el mercado local que estén por arriba de sus costes de producción, y eso claro que todos trabajamos por tener eso, pero el mercado no funciona así. México es un país que tiene fronteras abiertas, ponen muchos tratados internacionales, tratados de libre comercio, nos llegan materias primas y nosotros también podemos mandar productos o materias primas al exterior”, explicó.

A pregunta expresa sobre el impacto económico que pudiera representar el establecer precios subvaluados o sobrevaluados en los granos sinaloenses, el experto adelantó que tendría consecuencias importantes en el comercio del insumo, pues los compradores optarán por consumir el producto que les represente más ganancia.

“Soy un productor de carne, un productor de huevo, yo voy a comprar un insumo a quien me lo venda más barato, entonces si me llega el maíz de Estados Unidos más barato, voy a ir a comprar Estados Unidos”, ejemplificó.

“Los precios del producto básico se ajustan a todos los factores, y en cambio el precio de la tortilla se mantiene, bajo o alto, porque yo como productora lo voy a buscar donde esté más barato el insumo para la producción, ¿porque alguien imponga un precio, yo voy a ir a comprar a ese precio? Si mis proveedores no se ubican en que es un mercado libre de oferta y demanda y es un mercado internacional, yo voy a ir a buscar a otro lugar”.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El analista en comercio agrícola precisó que en caso de elevarse los precios en los granos, estos pueden determinar un alza en las tasas de interés en México, lo que podría acarrear obstáculos para la inversión extranjera.

“Todo lo que son los precios vienen influenciados porque se pagó más al productor, las bases iniciales, las tasas de interés en México tienen que ser atractivas para los inversionistas extranjeros, entonces para que nos llegue inversión las tasas tienen que tener un diferencial importante versus las tasas de interés de los Estados Unidos”, mencionó.

“Si yo soy un gran inversionista y veo que es más atractivo invertir en México que en Estados Unidos, me llevo el dinero a México. Pero conforme se van haciendo las tasas más altas el dinero se encarece y qué es lo que nos pasa al final de todo, el dinero está más caro, entonces ya no compro casa, ya no compro carro, o si compraba la despensa hoy compro medio kilo de carne, compro más pollo, etcétera”.

A PRODUCTORES SINALOENSES NO SE LES CUMPLIRÍAN DEMANDAS

Sobre un posible escenario de cierre en las negociaciones con el precio del maíz y el trigo, el experto no proyecta un desenlace positivo a las demandas de los productores locales pues al ser un mercado abierto los compradores buscarán precios más bajos.

“Yo no hablaría de un precio de garantía, yo hablaría de un ingreso objetivo para el productor, más los apoyos que le puedo dar al productor y eso sería al final el ingreso que él”, puntualizó.

“La diferencia de la parte del mercado del maíz con el mercado del trigo es que solamente dominan cinco consumidores, en el maíz hay muchos muchos compradores, entonces los 8 mil pesos por tonelada no van por ello porque pueden traer trigo importado mucho más barato de esos 8 mil pesos. Estamos en un País donde tenemos muchos tratados de libre comercio, así como importamos productos ya no solamente al importar el producto, la materia prima, también importo el precio”, informó.