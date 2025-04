“Sí, acuérdate que se hizo todo un procedimiento y una revisión completa, que es una enseñanza que está ahí, que la gente sabe qué es lo que se estuvo haciendo y la gente tiene que participar para evitar que se hagan actos indebidos.

“¿Cuántos procesos hubo? Bueno, pues todos esos fueron y tienen una conclusión, no han terminado, porque hay una conclusión de acuerdo con la ley, con la Constitución, y yo como gobernante pues tengo que respetar los procesos que se están dando. No es cambio de discurso, yo no tengo ningún cambio de discurso”, defendió Rocha Moya.

Durante año y medio, funcionarios de la UAS sumaron 11 procesos penales relacionados a compras irregulares, sin licitar y a sobreprecios que constaron de 535 millones de pesos presuntamente malversados en la universidad.