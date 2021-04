Opacan ataques las propuestas en primer debate de candidatos por la Gubernatura de Sinaloa

Cinco de los ocho candidatos que participaron en el primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa se enfrascaron en señalamientos contra sus adversarios, por sus acciones decisiones u omisiones tras haber ocupado cargos anteriores. En el debate, que tuvo una duración de dos horas, la mayoría fueron acusaciones contra Rocha Moya, pues le cuestionaron sus decisiones desde el Senado de rechazar decretos ambientales y de protección a las mujeres, pero también por sus incongruencias, como acusar primero en discursos de corrupto a Cuén Ojeda y aliándose para esta elección al PAS o el hecho de que sus hijos sean dueños de una empresa que ha sido contratada para construir obra pública para el Gobierno del Estado. Pero también hubo ataques contra el propio Sergio Torres Félix, por sus decisiones en la Presidencia Municipal de Culiacán, acusaciones de corrupción; contra Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD.

Sergio Torres. ( )

El primero en hacer las acusaciones fue Sergio Torres, el candidato del Movimiento Ciudadano, quien utilizó buena parte de su participación para recalcar a Mario Zamora, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, no levanta y señalamientos contra Rocha Moya. Dijo que desde el primer día de su gobierno atenderá problemas de los sinaloenses, como salud, falta de empleos e inseguridad, rescatará a la UAS de estar secuestrada. “... también me comprometo a rescatar a la UAS del secuestro en que la tiene Cuén, porque la UAS es propiedad de todos los sinaloenses, la UAS no debe ser botín de partidos políticos”, señaló. Luego Torres Félix fue más directo contra Rocha Moya. “Rocha ha sido una decepción como Senador, no defiende a nadie, es incongruente, a Cuén le dijo hasta de lo que se iba a morir y ahora andan agarraditos de la mano; Rocha no tiene palabra, en 2018 prometió que bajaría la gasolina, que ayudaría a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos, etcétera, a ninguno le cumplió”, expresó. “En lugar de ver cómo ayudar a la gente, se la pasa peleando con los periodistas, utiliza sus cargos públicos para conseguir negocios para sus hijos, pero no es capaz de conseguir ni una aspirina para los hospitales públicos”. Torres Félix también dirigió sus ataques a Zamora Gastélum, a quien tachó de junior, de frívolo y de representar a quienes se sienten dueños de Sinaloa. “La campaña de Mario ya no prendió y, como diría don Teofilito, ni prenderá; Zamora no conecta ni con enchufe y la gente me dice: Sergio, Mario no la hace, no tiene con qué ganar, no tiene pueblo”, expresó. “Mario está preocupado por los tenis que se va a poner que por la gente que no tiene ninguna tortilla con sal para darle de comer a sus hijos, vive en su mundo de caramelo... salió más bailador que Malova, eso sí; se la lleva en el chacoteo, en la frivolidad, en la fiesta, en su autobús nice”. También le reprochó el respaldo que ha recibido de empresarios y priistas de trayectoria en los últimos días. “Sinaloa ya no quiere otro junior en el gobierno, Mario es el candidato de los que se creen dueños del estado, como los Coppel, representa a todos los que tienen dinerito en Andorra, pura finísima persona”, dijo.

Ricardo Arnulfo Mendoza. ( )

Ricardo Arnulfo Mendoza, el candidato del Partido Encuentro Social, aprovechó una de sus primeras participaciones para atacar a Sergio Torres, lo atacó por haber rehabilitado la avenida Álvaro Obregón y dañado con la decisión del par vial a muchos comerciantes del centro de culiacán. Las palabras de Sergio torres son palabras vacías él lo sabe muy bien, “Sin aviso alguno comenzó a levantar el pavimento de las calles, los comerciantes de manera desesperada no hallaban qué estaba pasando, luego vino la avenida Álvaro Obregón nunca quiso recibir a los comerciantes y ahora quiere rescatarlos”, dijo Mendoza. Después señaló que Torres Félix, Zamora Gastélum y Rocha Moya conforman un combo priista y perverso. “Este combo perverso... en realidad no había necesidad de que lanzaran tanto candidato, todos son del PRI, hubiera venido uno solo, hubiera sido un mejor debate para todos los sinaloenses”, dijo. Inmediatamente después se dirigió a Rocha Moya, tras señalar que para combatir la corrupción se necesita “no ser corrupto ni juntarse con corruptos”. “... dice el Senador Rocha que él tiene como prioridad combatir la corrupción, yo le preguntaría por qué contradijo a (Andrés Manuel) López Obrador (Presidente de la República) que nunca quiso escuchar ni tener ningún trato con Cuén (Ojeda)”, dijo. Luego mostró una fotografía en donde aparece el propio Rocha Moya con Cuén Ojeda, en un restaurante propiedad del dirigente del PAS. “Estaban preparando el teatro”, dijo en tono irónico Mendoza. “Véala, Senador”, dijo mientras volteaba la fotografía ampliada a donde se encontraba Rocha Moya. ¿Es un usted o no es usted? Estaban buenos los chilaquiles, me imagino que se los regalaron”. Después sacó otra fotografía que mostraba a Rocha Moya con el ex Gobernador priista Juan Millán Lizárraga. El Senador con licencia de Morena prefirió seguir hablando de algunas de sus propuestas, en un tono sereno, con pausas y en algún momento con cierto nerviosismo. Luego Zamora Gastélum fue el que aprovechó una de sus réplicas para recordarle la incongruencia a Rocha Moya. “El combate a la corrupción será un eje central en mi gobierno, por eso transparenté todo... no en tres de tres, soy un candidato de 10, por eso hice mi 10 de 10. Rubén tú hablas de combatir la corrupción, ¡traes pegado a Cuén!, tu dijiste de Héctor Melesio Cuén que era un corrupto y un corruptor, ¿ya te corrompió?”, cuestionó en tono burlón. “Y luego fuiste a Los Mochis a levantarle la mano ¡a Gerardo Vargas!, el chiste se cuenta solo”. En la siguiente participación insistió: Rubén, es una pena, eres un incongruente y un mentiroso. “Votaste en contra de apoyar a los campesinos, a los pescadores y a las mujeres, en contra de apoyar a los pequeños empresarios, en contra de apoyar a quienes perdieron su empleo por la pandemia”, recalcó. “Mientes cuando dices que vas a ser un gobierno para el pueblo, eres un mentiroso, te has rodeado de una bola de pícaros y rateros, has traicionado lo que dices representar, por eso son cada vez más los morenistas que se suman con nosotros, que están con nosotros, porque te has quedado como el pelele de Cuén; tú dijiste que se robaba el dinero de la UAS para llevar a jóvenes a eventos políticos, tal cual como muchos de los jóvenes que vemos aquí afuera”.

Rubén Rocha Moya. ( )

En su respuesta, Rocha Moya llamó a Mario Zamora perdedor, que sus discursos son estridentes porque se nota desesperado por una campaña que ya la sabe perdida. “La estridencia de Mario no tiene otra cosa que notar, más que su desespero, porque como dice Sergio Torres, ha perdido la esperanza de poder ganar esta campaña y se va a convertir, o está incrementando su récord de perdedor, ya serían tres veces de perdedor, no tiene otro par en Sinaloa”, expresó.

La candidata del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno. ( )

La candidata del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, también hizo señalamientos sobre el supuesto secuestro de la universidad. “Yo sí estoy de acuerdo que no hayan maestros, ni alumnos, de la UAS, ni de ninguna institución educativa forzados a hacer política, pero tampoco que hayan funcionarios públicos del Gobierno del Estado que utilicen los programas a favor de sus candidatos”, dijo. “No puede ser posible de ninguna manera el uso irregular de los recursos públicos, en ninguna situación”.

Yolanda Cabrera Peraza. ( )

La última en tocar el tema fue Yolanda Cabrera Peraza, candidata de Redes Sociales Progresistas, quien también culpó al PAS y a Cuén Ojeda de ser responsables de haberle realizado una llamada de amenaza en esta semana. “Este martes recibí una llamada amenazante condicionando mi actuación en este debate y les mando un mensaje: no les tengo miedo”, expuso. “En la UAS no tenemos permitido alzar la voz en contra de ese partido, es por eso que hago responsable a usted Rocha, a Cuen y a su esposa, por lo que pueda sucederme a mí, a mi familia, a mis amigos, mi equipo de trabajo y también a mi situación laboral actual”. La candidata fue más allá y les preguntó “¿es un partido político o es un negocio familiar?”, pues dijo que desde la creación del PAS las primeras posiciones son para él (Héctor Melesio Cuen) y su familia. Rocha Moya aprovechó el cierre de su participación en el debate, señalando a Ricardo Arnulfo Mendoza de difamador y de cobarde. “Este gran difamador resultó cobarde, después de que nos difamó a todos con sus mentiras, ahora está pidiendo que lo proteja la Guardia Nacional, bendito sea Dios”, expresó. Los únicos candidatos que no hicieron señalamientos contra Rocha Moya o de Cuén Ojeda fue el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Tomás Sauceda Carreño y Gloria González Burboa, candidata del Partido del Trabajo.

Mario Zamora Gastélum. ( )