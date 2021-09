Una inversión de al menos 15 millones de pesos es lo que se necesita para dar pronósticos del clima más certeros, señaló el doctor en Geofísica, Juan Espinosa Luna.

“En Sinaloa ocupamos tres radares doppler, el costo de los radares doppler varía dependiendo de qué es lo que queremos, un radar doppler te puede costar desde 5 millones de pesos hasta 8 millones de pesos”, comentó.

Explicó que los más sofisticados llegan a costar hasta 10 millones de pesos, pero que en el estado para la necesidad que se tiene para el pronóstico de lluvias, se podrían utilizar radares de un promedio de 5 millones de pesos.

“Con 15 millones de pesos se puede tener infraestructura para tener los radares cubiertos totalmente el estado de Sinaloa”, detalló.

Sobre si la entidad tiene este tipo de herramientas y tecnología, señaló que no, “se tenía uno en el 2012 en Guasave, de hecho ahí está la estructura, pero no está funcionando desde ese año”.

Ésta dijo, fue una de las razones por la cual dejó de emitir sus pronósticos del clima desde su página de Facebook.

Ya que señaló que por la cuestión de las tormentas de rápida formación, son fenómenos que no se alcanzan a detectar.

“Por eso dejamos de publicar, porque ya nos vimos superados por la cuestión de las tormentas de rápida formación que no se alcanzan a detectar”, expresó.

“Yo con los datos que tengo, con pura imagen de satélite, pues no me da y a parte, yo solo pues no puedo”.

En cuanto a quién lleve a cabo este proyecto, dijo que es la autoridad correspondiente y que más bien no tiene que ser algo lucrativo, sino algo que sirva y funcione para la población.

“No sé si es falta de interés, pero hemos demostrado que urge y hay necesidad de esto, y más que los cambios climáticos cada vez van a ser más fuertes”, comentó.

Destacó que se puede ver en cuestiones como la que actualmente se está viviendo con la llegada del otoño y sensaciones térmicas de 40 grados, además de una baja presión que está posible a formarse.

“Entonces es súper más urgente contar con este sistema y con este tipo de monitoreo, y no solo monitorear”, dijo.

“La cuestión bien importante insisto, es crear una base de datos porque la base de datos te va a ayudar a generar un modelo, el cual va a ser un modelo bien puntual, mucho más exacto”, señaló Espinosa Luna.

Radar doppler

Un radar doppler sirve para detectar ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos como móviles, entre ellos vehículos, aeronaves, barcos, así como formaciones meteorológicas.