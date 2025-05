“Si ahora que se presenten lluvias no llegamos a un estado más normal o más benéfico para el camarón pues entonces estaríamos hablando de que ya de plano pues nos acabamos los reproductores antes de tiempo, o que nuestras bahías están teniendo otro tipo de cambios”, dijo.

Adelantó que también se esperan las lluvias para comenzar con el programa de repoblamiento de camarón.

“Estamos esperando las primeras lluvias para dar el banderazo de este programa. Son 12 millones y claro que las esperamos con ansias las lluvias y esto le va a dar otra vuelta a la pesca del camarón”, expuso.

Advirtió que de no presentarse lluvia en la costa también podría presentarse contaminación al no existir un equilibrio en el ecosistema.

“Llevamos 3 años batallando con el agua dulce y esperemos que caiga buen agua no solo en las montañas, en la sierra, sino también acá en la costa para que se pueda equilibrar el ecosistema marino y pues ya si con eso no despunta o no se viene una temporada muchísimo más provechosa, entonces ya estaríamos pensando en una contaminación de los mares, pero la verdad nosotros pensamos y los expertos dicen que es el tema de las pocas lluvias que han a hemos tenido aquí en el estado”.